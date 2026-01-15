A Bergamo, sul Sentierone, torna la «Festa del Cioccolato», dal 22 al 25 gennaio. Un appuntamento sempre partecipato da cittadini e turisti, con venti operatori del settore in arrivo da tutta Italia. E non mancheranno speciali presenze dall’estero.

Da Cuneo a Modica

Ogni stand sarà un piccolo laboratorio del gusto, grazie a prodotti tipici d’alta qualità provenienti da Cuneo, Torino, Verona, Bergamo, Lecco, Pavia, Monza, Parma, Firenze, Pistoia, Reggio Calabria, Catania, Campobasso, Avellino. E si potrà gustare anche il cioccolato siciliano per eccellenza, quello di Modica.

Quattro giorni di eventi

Un lungo fine settimana di appuntamenti, tra cui la cena solidale alla Trattoria D’Ambrosio da Giuliana, la «Notte nera» con stand aperti fino a tardi e una nuova opera firmata dallo scultore Bruno Manenti. Da giovedì 22 gennaio gli stand saranno aperti dalle 9 alle 19,30, il sabato fino alle 22. L’inaugurazione è in programma il 22 alle 16, con la creazione di una maxi tavoletta di cioccolato: momento di condivisione che darà ufficialmente il via alla Festa.

«Qui un pubblico attento e curioso»

«Una manifestazione che da sempre - sottolinea Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti Bergamo - conquista il pubblico di ogni età. Negli anni Bergamo si è confermata una delle tappe più significative del circuito nazionale delle feste del cioccolato, capace di richiamare un pubblico numeroso, attento e curioso. Le molte richieste di partecipazione che riceviamo ogni anno testimoniano non solo il successo dell’evento, ma anche la bellezza e l’accoglienza della città che lo ospita. L’auspicio è di confermare i numeri straordinari dello scorso anno – 30 mila visitatori in quattro giorni – un risultato importante che ci auguriamo possa generare ricadute positive anche per le attività commerciali della città, impegnate nel periodo dei saldi invernali».

