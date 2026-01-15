Cronaca / Bergamo Città
Bergamo, sul Sentierone torna la Festa del Cioccolato
L’APPUNTAMENTO. Dal 22 al 25 gennaio, con venti operatori del settore provenienti da tutta Italia e non solo.
A Bergamo, sul Sentierone, torna la «Festa del Cioccolato», dal 22 al 25 gennaio. Un appuntamento sempre partecipato da cittadini e turisti, con venti operatori del settore in arrivo da tutta Italia. E non mancheranno speciali presenze dall’estero.
Da Cuneo a Modica
Ogni stand sarà un piccolo laboratorio del gusto, grazie a prodotti tipici d’alta qualità provenienti da Cuneo, Torino, Verona, Bergamo, Lecco, Pavia, Monza, Parma, Firenze, Pistoia, Reggio Calabria, Catania, Campobasso, Avellino. E si potrà gustare anche il cioccolato siciliano per eccellenza, quello di Modica.
Quattro giorni di eventi
Un lungo fine settimana di appuntamenti, tra cui la cena solidale alla Trattoria D’Ambrosio da Giuliana, la «Notte nera» con stand aperti fino a tardi e una nuova opera firmata dallo scultore Bruno Manenti. Da giovedì 22 gennaio gli stand saranno aperti dalle 9 alle 19,30, il sabato fino alle 22. L’inaugurazione è in programma il 22 alle 16, con la creazione di una maxi tavoletta di cioccolato: momento di condivisione che darà ufficialmente il via alla Festa.
«Qui un pubblico attento e curioso»
«Una manifestazione che da sempre - sottolinea Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti Bergamo - conquista il pubblico di ogni età. Negli anni Bergamo si è confermata una delle tappe più significative del circuito nazionale delle feste del cioccolato, capace di richiamare un pubblico numeroso, attento e curioso. Le molte richieste di partecipazione che riceviamo ogni anno testimoniano non solo il successo dell’evento, ma anche la bellezza e l’accoglienza della città che lo ospita. L’auspicio è di confermare i numeri straordinari dello scorso anno – 30 mila visitatori in quattro giorni – un risultato importante che ci auguriamo possa generare ricadute positive anche per le attività commerciali della città, impegnate nel periodo dei saldi invernali».
Il programma nei dettagli
Giovedì 22 gennaio, ore 16: inaugurazione, con il tradizionale taglio della maxi tavoletta di cioccolato, lunga 20 metri, realizzata partendo dal cioccolato caldo temperato, tagliata in cubetti e offerta a tutti i presenti.
Venerdì 23 gennaio, ore 20:30: cena di solidarietà alla Trattoria D’Ambrosio da Giuliana di via Broseta. In tavola saranno servite le tagliatelle al cacao preparate dai mastri pasticcieri e cucinate secondo una ricetta dei fratelli Cerea del ristorante stellato «Da Vittorio». Il ricavato della cena è interamente devoluto in beneficenza.
Sabato 24 gennaio: la «Notte nera», serata speciale con stand aperti fino alle 22, con degustazioni di cioccolata calda.
Domenica 25 gennaio: lo scultore Bruno Manenti realizza la tradizionale scultura di cioccolata dedicata ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, partendo da un cubo di cioccolato di 20 kg.
