Mercatanti, cambiano la sosta e la circolazione in centro a Bergamo

Il Comune di Bergamo, per permettere l’organizzazione e il montaggio e smontaggio degli stand, ha deciso di istituire i seguenti provvedimenti viabilistici:

- dalle ore 04.00 del 15 ottobre 2025 e fino alle ore 24.00 del 19 ottobre 2025 e comunque sino al termine delle operazioni di smontaggio in Piazza Dante Alighieri area compresa tra i civici 1-3 :divieto di transito per tutti i veicoli eccetto i mezzi dell’organizzazione per operazioni di carico e scarico;

- dalle ore 23.00 del 15 ottobre 2025 e fino alle ore 24.00 del 19 ottobre 2025 e comunque sino al termine delle operazioni di smontaggio in Piazza Matteotti e via Sentierone nel tratto compreso tra Largo Belotti e passaggio Zeduri con esclusione di viale Roma divieto di transito per tutti i veicoli ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione per operazioni di carico e scarico e divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata per tutti i veicoli ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione.