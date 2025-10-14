Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 14 Ottobre 2025

Mercatanti, cambiano la sosta e la circolazione in centro a Bergamo

DA SAPERE. Bergamo si prepara alla 23esima edizione di Mercatanti, con più di cento bancarelle di prodotti tipici in arrivo da tutta Europa, selezionate su oltre 300 richieste pervenute. Previsti divieti di sosta e modifiche alla viabilità

Bergamo

Da giovedì 16 a domenica 19 ottobre il centro piacentiniano si riempirà di profumi e sapori internazionali, in arrivo persino dalla Cina.

Il Comune di Bergamo, per permettere l’organizzazione e il montaggio e smontaggio degli stand, ha deciso di istituire i seguenti provvedimenti viabilistici:
- dalle ore 04.00 del 15 ottobre 2025 e fino alle ore 24.00 del 19 ottobre 2025 e comunque sino al termine delle operazioni di smontaggio in Piazza Dante Alighieri area compresa tra i civici 1-3 :divieto di transito per tutti i veicoli eccetto i mezzi dell’organizzazione per operazioni di carico e scarico;
- dalle ore 23.00 del 15 ottobre 2025 e fino alle ore 24.00 del 19 ottobre 2025 e comunque sino al termine delle operazioni di smontaggio in Piazza Matteotti e via Sentierone nel tratto compreso tra Largo Belotti e passaggio Zeduri con esclusione di viale Roma divieto di transito per tutti i veicoli ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione per operazioni di carico e scarico e divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata per tutti i veicoli ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione.

Leggi anche

In via Crispi

Prevista l’istituzione del doppio senso di circolazione con senso unico alternato a vista, con ingresso/uscita dalla Rotonda dei Mille, consentito ai residenti/frontisti ed ai mezzi dell’organizzazione per le operazioni di carico e scarico e per accesso ai passi carrabili presenti.
Strada a fondo chiuso all’intersezione con via Sentierone mediante il posizionamento di barriere fisiche a delimitazione dell’area oggetto dell’occupazione.

In via Crispi lato civici dispari

Previsto il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata negli stalli di sosta regolamentata ivi presenti per tutti i veicoli.

In Largo Belotti civico 3 area parcheggio Uffici Statali, con esclusione degli stalli di sosta riservati all’ Agenzia delle Entrate

Previsto il divieto di transito per tutti i veicoli ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione e autorizzati.

Previsto il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata ambo i lati negli stalli di sosta regolamentata ivi presenti per tutti i veicoli ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione.

In Largo Belotti nel tratto compreso tra Via Partigiani a via Sentierone

Previsto il divieto di transito per tutti i veicoli ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione, residenti, frontisti, operazioni di carico e scarico, accesso ai passi carrabili ivi presenti e i mezzi riservati alla Procura, all’Agenzia delle Entrate, alla Camera di Commercio e ai mezzi autorizzati.

Prevista la strada a fondo chiuso mediante il posizionamento di barriere fisiche.

Largo Belotti all’intersezione con Via Tasso

Previsto il divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione, eseguito mediante il posizionamento di barriere fisiche a delimitazione dell’area oggetto dell’occupazione.

Altri divieti

Dalle ore 07.00 del 18 ottobre 2025 alle ore 24.00 del 19 ottobre 2025 e comunque sino al termine delle operazioni di smontaggio
-in Piazza Matteotti nel tratto compreso tra passaggio Zeduri e via XX Settembre previsto il divieto di transito per tutti i veicoli ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione per operazioni di carico e scarico
- divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata per tutti i veicoli ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione

In passaggio Zeduri all’intersezione con Piazza Matteotti strada a fondo chiuso mediante il posizionamento di barriere fisiche

In via Tiraboschi all’intersezione con Passaggio Zeduri preavviso di strada a fondo chiuso all’intersezione con Piazza Matteotti

in via Borfuro nel tratto compreso tra Via Piccinini e Piazza Matteotti istituzione del doppio senso di circolazione con senso unico alternato a vista, con ingresso/uscita da via Piccinini, per l’accesso ai cortili e/o box privati di residenti, frontisti, per le operazioni di carico/scarico e per l’accesso al parcheggio denominato “Parcheggio del Centro” e strada a fondo chiuso all’intersezione con Piazza Matteotti

in via XX Settembre istituzione del doppio senso di circolazione con senso unico alternato a vista con ingresso/uscita da Piazza Pontida, per i residenti, per i frontisti, per le operazioni di carico e scarico e per accesso ai passi carrabili presenti e strada a fondo chiuso all’intersezione con Piazza Matteotti.

