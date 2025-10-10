Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 10 Ottobre 2025
Mercatanti sul Sentierone: 100 bancarelle da tutta Europa
L’EVENTO. Dal 16 al 19 ottobre torna la 23esima edizione tra profumi e sapori internazionali. In arrivo anche dalla Cina.
Bergamo si prepara alla 23esima edizione di Mercatanti, con più di cento bancarelle di prodotti tipici in arrivo da tutta Europa, selezionate su oltre 300 richieste pervenute. Da giovedì 16 a domenica 19 ottobre il centro piacentiniano si riempirà di profumi e sapori internazionali, in arrivo persino dalla Cina.
Saranno 48 le nazioni rappresentate, 14 regioni italiane e alcune novità per quanto riguarda il sughero portoghese, l’artigianato egiziano, le spezie francesi e i prodotti tipici della Valle d’Aosta. Verranno coinvolti anche operatori locali e ci sarà grande spazio per la convivialità con spazi all’aperto dove degustare i prodotti tipici. Per l’occasione verrà anche allestito un giardino fiorito in piazzale Alpini, grazie alla disponibilità di un espositore olandese specializzato in floricoltura.
Il format vincente, nato nel lontano 1999 grazie ad Anva Confesercenti in collaborazione con Promozioni Confesercenti, nelle scorse edizioni ha registrato un record di presenze superiori a 130 mila visitatori. L’iniziativa si svolge in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, che pubblicherà un’apposita ordinanza per gestire al meglio la viabilità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA