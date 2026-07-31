Meteo, anche Bergamo nella morsa dell’afa: temperature fino a 38 gradi

La quarta ondata di caldo dell’estate accompagnerà l’inizio di agosto e potrebbe proseguire almeno per tutta la prima settimana del mese. Secondo 3Bmeteo, l’anticiclone subtropicale interesserà l’Italia da Nord a Sud, con punte superiori ai 40 gradi nelle pianure e un possibile primo cambiamento soltanto attorno al 9-10 agosto, ancora da confermare.

Anche la Lombardia resterà sotto una massa d’aria molto calda. Il Centro Meteorologico Lombardo segnala temperature marcatamente superiori alle medie, favorite dalla presenza stabile del promontorio subtropicale sul Mediterraneo.

Meteo Bergamo, temperature fino a 38 gradi

A Bergamo sabato 1° agosto sono attesi cieli in prevalenza soleggiati, con una massima attorno ai 35-36 gradi e una minima tra 21 e 24. Domenica il caldo resterà intenso, con valori vicini ai 36 gradi, mentre tra lunedì e giovedì le massime potranno raggiungere i 37-38 gradi. Le minime si manterranno generalmente tra 23 e 24 gradi, rendendo difficile il raffrescamento notturno soprattutto nelle aree urbane.

Si cerca refrigerio sotto glialberi sulle Mura in Città Alta

(Foto di Yuri Colleoni)

Afa e umidità nelle ore serali

Durante le ore centrali l’umidità relativa potrà diminuire, ma tornerà a salire rapidamente dalla sera e durante la notte. Per sabato 3Bmeteo indica valori vicini al 60% in tarda serata e superiori al 70% prima dell’alba: una combinazione che farà percepire temperature più elevate rispetto a quelle reali.

Il caldo sarà intenso anche nelle valli e in montagna, con lo zero termico oltre i 4.300-4.400 metri. Non sono esclusi temporali localizzati sui rilievi, ma eventuali rovesci offriranno soltanto pause temporanee dall’afa.