Michela Moioli al traguardo: si laurea con 110 e lode in Scienze motorie
IN SANT’AGOSTINO. La campionessa di snowboardcross, 31 anni, è stata proclamata dottoressa nell’Aula Magna di Sant’Agostino a Bergamo, circondata dall’affetto della famiglia.Lettura meno di un minuto.
Un’altra giornata speciale per Michela Moioli. La fuoriclasse dello snowboardcross, dopo aver conosciuto la valutazione a metà luglio mentre si trovava in direzione Mont St Michel per una vacanza in bici, ha vissuto la sua proclamazione nell’Aula Magna di S.Agostino con la votazione di 110 con lode. La 31enne alzanese si è laureata in Scienze motorie e sportive nella giornata di martedì 10 novembre. Presente la famiglia al gran completo con mamma Fiorella, papà Giancarlo, la sorella Serena e nonna Adriana.
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