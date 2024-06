Mille Miglia, le auto d’epoca oggi passano in città: ecco il percorso

Il percorso

Nello specifico, l’ingresso nella città via Lunga, provenendo da Seriate. La carovana percorrerà poi via Rosa, via Piatti, via Borgo Palazzo, piazza Sant’Anna, svolterà in via Mai, in viale Papa Giovanni e imboccherà poi viale Vittorio Emanuele. Da qui si percorrerà la galleria Conca d’Oro, via Rosmini, le vie villa santa e Grataroli, poi largo Barozzi: i corridori della Mille Miglia entreranno nell’Accademia della Guardia di Finanza, dove faranno fermata per la tradizionale «timbratura». Si esce da piazzetta Marcovigi, ci si immette poi in via XXIV maggio, in via Corpo italiano di Liberazione, da qui via Curie, via Pasteur, poi via Briantea verso Curno.