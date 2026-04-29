Monterosso, rogo nel parcheggio del campo da calcio. Alte fiamme, vetture distrutte
L’INCENDIO. Un incendio causato probabilmente da un corto circuito ha richiamato l’attenzione de residenti. In via Acquaderni due auto distrutte e un camper andato a fuoco.
Bergamo
Incendio nella notte a Monterosso, nel parcheggio di via Acquaderni. Il rogo ha coinvolto due auto e un camper parcheggiato nelle vicinanze, andato completamente distrutto. Le fiamme e il fragore di alcuni scoppi, provocati dal fuoco, hanno richiamato l’attenzione dei residenti della zona, che hanno subito allertato i vigili del fuoco.
L’incendio è divampato poco dopo mezzanotte, nella notte tra martedì e mercoledì 29 aprile. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco per domare le alte fiamme. I pompieri sono riusciti a mettere in sicurezza ed estrarre le bombole presenti nel camper, evitando ulteriori danni. Salvate anche una vettura e un furgone.
Il rogo ha interessato inoltre una pianta e parte della recinzione del vicino campo da calcio dove si allena la squadra del Monterosso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri: tra le ipotesi al vaglio, quella di un corto circuito in una delle vetture che avrebbe innescato l’incendio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA