Monterosso, rogo nel parcheggio del campo da calcio. Alte fiamme, vetture distrutte

Incendio nella notte a Monterosso, nel parcheggio di via Acquaderni. Il rogo ha coinvolto due auto e un camper parcheggiato nelle vicinanze, andato completamente distrutto. Le fiamme e il fragore di alcuni scoppi, provocati dal fuoco, hanno richiamato l’attenzione dei residenti della zona, che hanno subito allertato i vigili del fuoco.

L’incendio è divampato poco dopo mezzanotte, nella notte tra martedì e mercoledì 29 aprile. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco per domare le alte fiamme. I pompieri sono riusciti a mettere in sicurezza ed estrarre le bombole presenti nel camper, evitando ulteriori danni. Salvate anche una vettura e un furgone.