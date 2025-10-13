Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 13 Ottobre 2025

Morte di Asia Curnis, alcol oltre i limiti per il 23enne alla guida dell’altra auto

LE INDAGINI. Secondo le prime ricostruzioni, il frontale è avvenuto mentre il giovane stava effettuando un sorpasso.

Alessandra Loche
Alessandra Loche
I soccorsi sul luogo dell’incidente
I soccorsi sul luogo dell’incidente

Bolgare

Nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre l’incidente a Bolgare, costato la vita alla 23enne Asia Curnis è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato.

L’auto guidata dalla giovane, che rientrava a Gandosso con la sorella (dimessa domenica 12 dall’ospedale) è rimasta coinvolta in un frontale con una Mercedes che, dalla prima ricostruzione, stava effettuando un sorpasso. Alla guida un 23enne albanese, che si trova agli Spedali Civili di Brescia in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Dai primi accertamenti, il ragazzo è risultato avere un tasso alcolemico di 0,80 g/l (il limite per mettersi al volante è di 0,50).

Il dolore a Gandosso

A Gandosso la notizia della morte di Asia ha lasciato tutti senza parole. È un paese piccolo Gandosso, dove tutti si conoscono, e dove la notizia si è diffusa all’alba di sabato 11 ottobre suscitando incredulità e dolore. «Una brava ragazza», racconta una vicina di casa, ancora scossa. E una zia di secondo grado aggiunge, con la voce rotta dal pianto: «Era una brava ragazza, come la sorella. Asia lavorava come impiegata e si era diplomata al Natta, a Bergamo. Sempre educata, sorridente, una ragazza d’oro. Non ci voleva questo per la famiglia».

