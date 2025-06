Muraine, ultimi test a Bergamo: dal 12 giugno il senso unico

Ultimo sopralluogo e ultimi ritocchi alla viabilità al maxi cantiere allestito da via Frizzoni a via Cesare Battisti per la posa di circa 400 metri di tubazioni per il teleriscaldamento. Giovedì 12 giugno è il giorno dell’istituzione del senso unico verso il centro città in via Battisti e viale Muraine. Attivo da lunedì mattina con la chiusura di via Borgo Palazzo all’altezza di via Madonna della Neve e con il restringimento su due corsie di via Frizzoni, questa mattina (l’avvio è previsto intorno alle 11) si completa dunque la configurazione viabilistica della fase 1 del cantiere, che proseguirà fino al 29 luglio.

La segnaletica e i cambi di viabilità

Ancora i tecnici di Atb e dell’Agenzia del Tpl, insieme agli agenti della Polizia locale, hanno fatto un sopralluogo in via Pitentino per risolvere alcune criticità legate al passaggio degli autobus, in particolare all’altezza di piazzale Tiraboschi, dove il manto stradale è stato adeguato in modo che i pullman non tocchino più per terra (la strada in quel tratto è in pendenza). Sempre in mattinata di giovedì 12 giugno è stata posata la segnaletica orizzontale e verticale per garantire il passaggio dei mezzi in sicurezza. Il senso unico in viale Muraine attiverà di fatto il «circuito» pensato dall’Amministrazione comunale per consentire l’uscita del traffico dalla città verso via Baioni. Da via Pitentino passeranno auto e bus, che si immetteranno poi sulla via Battisti, con la possibilità di svoltare anche a sinistra per raggiungere via San Giovanni e via Verdi; una manovra fino a oggi non consentita.