Natale in piazzale degli Alpini: tornano la pista di ghiaccio e lo Star Garden

Una pista di pattinaggio, un bosco di installazioni luminose e oltre 25 appuntamenti tra musica, spettacoli e feste. Dal 20 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 torna in piazzale degli Alpini Bergamo On Ice & Star Garden, il progetto natalizio di Nxt Bergamo e Zambo Events.

Pista di ghiaccio e allestimento rinnovato

L’allestimento comprenderà un grande albero di Natale, un percorso luminoso e un punto panoramico sopraelevato sulla pista. Tre casette proporranno specialità dolci e salate, vin brulè e cioccolata calda.

Gli orari e i costi

La pista aprirà dal lunedì al giovedì dalle 13 alle 20, il venerdì fino alle 23.30 e nel fine settimana dalle 10.30 alle 23.30. Orario prolungato, dalle 10.30 alle 23.30, anche il 7 e l’8 dicembre e dal 23 dicembre al 6 gennaio. Il noleggio dei pattini per un’ora costerà 10 euro sopra i 10 anni e 7 euro fino ai 10 anni compresi. Previste agevolazioni per studenti e scuole.

Concerti e feste per Natale

Il calendario partirà il 20 novembre con la Country Night, seguita da Discopianobar il 21 e Swing Collective Night il 22. Tra gli ospiti Francesco Cicconetti, il 26 novembre, Italian Blues River con Roby Zonca il 27 e il comico Fill Pill il 10 dicembre.

Il 24 dicembre arriverà il Party del Maglione Brutto di Natale con Stupidera; il 25 il Dickies Party Night. Il 26 e 27 spazio al festival rock’n’roll e rockabilly NXTmas Night.

Le sagre di Nxt Bergamo