Natale, l’Albero della Memoria al cimitero per salutare chi non c’è più

«Ciao papà». «Cerca di stare bene. Ti vogliamo bene». C’è chi ha già scritto alcuni messaggi e li ha appesi sull’«Albero della Memoria» posto all’ingresso del cimitero Monumentale di Bergamo, un pensiero rivolto a chi, con le prossime festività natalizie, non si siederà più alla cena della Vigilia o non parteciperà allo scambio dei doni sotto l’albero, magari per la prima volta.