Nel frigorifero un supermarket della droga; 15 chili di hashish e marijuana catalogati per tipologia - Video

Un frigorifero trasformato in un banco espositivo della droga, con barattoli sigillati, varietà catalogate ed etichette identificative. Un supermercato della droga, con tanto di banco frigo, allestito all’interno di un’abitazione. È la scoperta fatta della Polizia di Stato di Bergamo che, al termine di un’attività degli investigatori della Squadra Mobile, ha arrestato un ventitreenne italiano di origini albanesi, trovato in possesso di circa 15 chilogrammi di hashish e marijuana, oltre a numerosi vaporizzatori per sigarette elettroniche e più di 10.000 euro in contanti.