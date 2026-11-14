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Cronaca / Bergamo Città Sabato 14 Novembre 2026

Nel frigorifero un supermarket della droga; 15 chili di hashish e marijuana catalogati per tipologia - Video

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IL CASO. È la scoperta fatta della Polizia di Stato di Bergamo che, al termine di un’attività degli investigatori della Squadra Mobile, ha arrestato un ventitreenne italiano di origini albanesi.

Lettura meno di un minuto.

Un frigorifero trasformato in un banco espositivo della droga, con barattoli sigillati, varietà catalogate ed etichette identificative. Un supermercato della droga, con tanto di banco frigo, allestito all’interno di un’abitazione. È la scoperta fatta della Polizia di Stato di Bergamo che, al termine di un’attività degli investigatori della Squadra Mobile, ha arrestato un ventitreenne italiano di origini albanesi, trovato in possesso di circa 15 chilogrammi di hashish e marijuana, oltre a numerosi vaporizzatori per sigarette elettroniche e più di 10.000 euro in contanti.

A colpire gli investigatori è stata soprattutto l’organizzazione del materiale: le diverse varietà di hashish erano state suddivise per tipologia, in barattoli accuratamente sigillati e contrassegnati da specifiche etichette. I contenitori erano ordinatamente disposti all’interno del frigorifero, quasi a riprodurre l’esposizione dei prodotti in un banco frigo di un supermercato. Accanto alla droga, numerosi vaporizzatori, dispositivi utilizzati per l’assunzione di estratti di sostanze stupefacenti attraverso le comuni sigarette elettroniche. Sequestrati anche oltre 10.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

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