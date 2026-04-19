Neonato affidato alla Culla per la Vita a Bergamo: sta bene

Sta bene il neonato che è stata affidato domenica 19 aprile alle 9.45 nella Culla per la vita della Croce Rossa di Bergamo a Loreto. Gli operatori della Cri sono intervenuti quando il sistema di «protezione» automatico della culla è entrato in funzione e poi hanno affidato il piccolo alle cure dei medici dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono buone, il peso è nella norma e ha già mangiato.