Notte prima degli esami al Sarpi di Bergamo: «Insieme per riavere quello che il Covid ci ha tolto» - Video

Al Sarpi di Bergamo

E così hanno fatto una ventina di studenti maturandi del Liceo Classico Paolo Sarpi che si sono dati appuntamento martedì 17 giugno sotto le finestre che per cinque anni hanno segnato le loro giornate, il grande portone e le alte colonne che, superata la temuta maturità, non faranno più paura. È la loro notte prima degli esami. E loro non potevano che passarla insieme. «Abbiamo deciso di vivere questo momento tutti insieme per riavere quello che il Covid ci ha tolto. Chiudere questo percorso in maniera completamente antitetica rispetto a come l’abbiamo iniziato. Insieme, finalmente», dice Chiara, una delle studentesse presenti. Loro, la generazione del Covid, che, «come i pini di Roma la vita non li spezza». Perché la vita, e non solo ieri notte, appartiene solo a loro. La musica che parte dai telefoni, gli occhi lucidi, le risate nervose, le mani che tremano e poi quella voce che parte all’improvviso: «Notte prima degli esami, notte di polizia…». Nel giro di un minuto, la cantano tutti. Come se quella canzone parlasse proprio di loro. È un urlo liberatorio, una dichiarazione d’amore e di paura.