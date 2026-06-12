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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 12 Giugno 2026

Nuovo pannello informativo in via Bonomelli a Bergamo: info e traffico in tempo reale

LA NOVITÀ. È il primo dispositivo del progetto Easy Mobility Bergamo: informerà in tempo reale su traffico, viabilità, eventi e comunicazioni utili.

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Nuovo pannello informativo in via Bonomelli a Bergamo: info e traffico in tempo reale

Bergamo

È stato installato venerdì 12 giugno in via Bonomelli il primo dei nuovi pannelli informativi luminosi previsti dal piano di potenziamento del sistema comunale di infomobilità. L’intervento rientra nel progetto Easy Mobility Bergam o,finanziato da Regione Lombardia nell’ambito dell’iniziativa Smart Mobility Data Driven.

Easy Mobility, informazioni in tempo reale

Il progetto punta a rafforzare gli strumenti di informazione e gestione della mobilità urbana attraverso tecnologie innovative e sistemi di comunicazione in tempo reale. L’obiettivo è rendere più immediata la diffusione di avvisi legati alla viabilità, al traffico, agli eventi e alle comunicazioni di pubblica utilità.

Quello collocato in via Bonomelli è il primo dispositivo della nuova dotazione comunale ed è anche il più grande e visibile tra quelli previsti. Si tratta di un pannello a messaggio variabile sospeso, a colori e con tecnologia Led full matrix, in grado di visualizzare non solo testi, ma anche immagini e contenuti grafici.

Via Bonomelli, una porta d’accesso alla città

La scelta della posizione è strategica: via Bonomelli rappresenta infatti una delle principali porte di accesso a Bergamo. Il nuovo impianto consentirà di informare in tempo reale cittadini, pendolari e visitatori su eventuali modifiche alla circolazione, condizioni del traffico, manifestazioni, eventi e altre indicazioni utili.

Cantiere in chiusura nei prossimi giorni

L’intervento è attualmente in fase di completamento. Il cantiere si concluderà nei primi giorni della prossima settimana, con l’ultimazione delle attività di installazione e la messa in funzione del sistema.

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