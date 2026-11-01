Ognissanti, il Vescovo Beschi: «La santità è un dono per tutti»

Nella sua riflessione, il vescovo ha richiamato il significato della santità nella quotidianità, sottolineando come non sia una condizione riservata a pochi, ma una possibilità che riguarda ogni persona e come si manifesti anche nei gesti e nelle esperienze della vita di ogni giorno: «In ogni persona possiamo trovare un frammento del volto di Cristo», ha ricordato Francesco Beschi, evidenziando il valore della relazione con gli altri.