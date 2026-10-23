Oltre un chilo e mezzo di hashish e 200 grammi di cocaina: arrestato 48enne
L’ARRESTO. La Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato nella serata di giovedì 22 ottobre un cittadino italiano, classe 1978, trovato in possesso di sostanze stupefacenti durante un controllo su strada.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
L’uomo è stato fermato dagli investigatori della Squadra Mobile mentre si trovava a bordo della propria autovettura. Nel corso del controllo, è stato trovato in possesso di alcune buste termosaldate contenenti cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 1,6 chilogrammi di hashish e 200 grammi di cocaina. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.
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