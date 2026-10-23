Oltre un chilo e mezzo di hashish e 200 grammi di cocaina: arrestato 48enne

L’uomo è stato fermato dagli investigatori della Squadra Mobile mentre si trovava a bordo della propria autovettura. Nel corso del controllo, è stato trovato in possesso di alcune buste termosaldate contenenti cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 1,6 chilogrammi di hashish e 200 grammi di cocaina. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.