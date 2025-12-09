Orobie, la neve tiene: partenza col botto per lo sci

Lizzola sugli sci

Al Pora erano aperte le seggiovie del Termen, Valzelli e Cima Pora. Così sarà anche nei prossimi giorni. «La neve in questi giorni ha retto – aggiunge Seletti –. Ha fatto caldo, ma non esageratamente. Tra mercoledì e giovedì chiamano un abbassamento delle temperature e cielo sereno e questo dovrebbe aiutarci». A pochi chilometri, aperta anche la sciovia del Donico, al Passo della Presolana, dove sono state tantissime anche le famiglie che hanno approfittato dei prati innevati per le discese su bob e slittini. In Val di Scalve, ha aperto la stagione invernale lo scorso venerdì Colere, dove era percorribile però solo la pista Presolana. «Ma nonostante l’apertura limitata abbiamo avuto presenze alte e abbiamo visto tutti soddisfatti – riferiscono da “Rs Impianti” –. Il picco è stato nella giornata di domenica, quando abbiamo superato le 1.500 persone. Nel primo giorno di apertura sono venuti tanti pensionati della zona, nei giorni successivi anche tanta gente da fuori valle». Anche Colere resterà aperto ora pure nei giorni feriali (con il parcheggio gratuito). «L’obiettivo è riuscire ad aprire nei prossimi giorni la pista delle Corna gemelle”, annuncia la società. In Val Seriana, hanno rimandato l’apertura, per poca neve, gli Spiazzi di Gromo, mentre da Lizzola il presidente Omar Semperboni si definisce «contentissimo» dell’esordio della stagione: «C’è stata tanta gente sugli sci e tanta a piedi. Siamo riusciti ad aprire il campo scuola e le piste Due baite semplice e slalom, in anticipo rispetto agli anni scorsi». In Alta Val Brembana partenza con il botto a Foppolo. «Le presenze sono state più alte delle aspettative – riferisce Giacomo Martignon –. Il massimo è stato anche per noi domenica, con 2.500 persone». Nell’attesa che si completi l’iter per l’assegnazione e l’apertura anche degli impianti di Val Carisole, erano qui aperte le piste sul lato di Foppolo (chiudono nei feriali, riapriranno sabato).