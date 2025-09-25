Ozono alle stelle, estate da record negativo a Bergamo

Il primato non è certo positivo: tra giugno e agosto Bergamo è stata la città della pianura padana col maggior numero di sforamenti dei limiti di ozono, l’agente inquinante più monitorato nella stagione estiva.

L’analisi di Legambiente

A stilare la «classifica» è Legambiente, sulla base delle rilevazioni delle centraline (in Lombardia quelle di Arpa) ubicate nei capoluoghi tra Lombardia, Emilia, Veneto e Piemonte. Bergamo ha superato per 72 volte la cosiddetta «soglia di informazione», che scatta quando la concentrazione di questo elemento oltrepassa il valore di 180 microgrammi per metro cubo d’aria; al secondo posto c’è Piacenza con 59 giornate, al terzo Lecco con 49. In realtà, negli anni scorsi si era fatto peggio: sia nel 2023 sia nel 2024 a Bergamo i giorni di sforamento furono oltre 80. È comunque un problema diffuso su tutto il bacino padano, da cui consegue che «una quota crescente di popolazione, soprattutto tra i residenti nelle grandi concentrazioni urbane, è esposta a livelli di ozono pericolosi – segnala Damiano Di Simine, responsabile della campagna di Legambiente “MetaNo, coltiviamo un altro clima” -. La sfida per l’aria pulita richiede di agire per abbattere le concentrazioni di tutti gli inquinanti che ne sono precursori, dagli NOx all’ossido di carbonio, dai solventi organici al metano. È urgente il superamento delle fonti fossili, metano incluso, ma occorre anche ridurre le emissioni agricole, che per l’Italia sono prioritarie, in particolare per quanto riguarda i troppi allevamenti intensivi della pianura padana».

Al centro l’efficientamento energetico