E-Brt, conclusa la prima fase dei lavori in via San Giorgio: da ora 4 corsie

Le novità

In via San Giorgio si è conclusa la prima fase dei lavori: da mercoledì 24 settembre la viabilità urbana circola su quattro corsie, due in direzione del centro e due in direzione di largo Tironi. La configurazione a quattro corsia è stata individuata come soluzione necessaria per ridurre l’impatto del traffico nella zona, vista la contemporanea chiusura del ponte ferroviario di via San Bernardino: è stata concordata da Comune di Bergamo, Atb e società appaltatrice.