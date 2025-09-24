Cronaca / Bergamo Città
E-Brt, conclusa la prima fase dei lavori in via San Giorgio: da ora 4 corsie
IL CANTIERE. Due verso il centro e due verso largo Tironi. Per circa due settimane modifiche alla viabilità.
Bergamo
Proseguono a Bergamo i lavori per la realizzazione dell’e-Brt, la linea di autobus elettrici che collegherà - attraverso corsie dedicate - la città a Dalmine e Verdellino.
Le novità
In via San Giorgio si è conclusa la prima fase dei lavori: da mercoledì 24 settembre la viabilità urbana circola su quattro corsie, due in direzione del centro e due in direzione di largo Tironi. La configurazione a quattro corsia è stata individuata come soluzione necessaria per ridurre l’impatto del traffico nella zona, vista la contemporanea chiusura del ponte ferroviario di via San Bernardino: è stata concordata da Comune di Bergamo, Atb e società appaltatrice.
Modiche per i pedoni
Per completare i lavori al marciapiede di via San Giorgio, in corrispondenza di via San Bernardino, la viabilità pedonale subirà delle modifiche per circa due settimane: i pedoni dovranno seguire la segnaletica di cantiere e utilizzare l’attraversamento pedonale di largo Tironi, in corrispondenza dell’incrocio di via dei Caniana, evitando il lato che costeggia il ponte ferroviario.
Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 settembre, inoltre, è previsto un intervento di taglio della sede stradale in orario notturno, necessario per il collegamento del nuovo impianto semaforico di via San Giorgio.
