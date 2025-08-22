Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 22 Agosto 2025

Bergamo, il cantiere dell’e-Brt si sposta all’altezza di via Baschenis

LAVORI. Avanza la cantierizzazione per la realizzazione dell’e-Brt su via San Giorgio: da lunedì 25 agosto i lavori si spostano all’altezza dell’incrocio con via Baschenis.

La situazione in via San Giorgio a fine luglio per il cantiere dell’e-Brt
La situazione in via San Giorgio a fine luglio per il cantiere dell’e-Brt

Bergamo

A partire da lunedì 25 agosto, la cantierizzazione interesserà l’area adiacente all’incrocio tra le due vie. Su via San Giorgio sarà mantenuta la viabilità ordinaria in entrambe le direzioni di marcia, mentre il tratto di via Baschenis che si immette su via San Giorgio sarà ridotto ad una sola corsia. Per consentire il mantenimento del doppio senso di marcia con due corsie su via San Giorgio, in direzione Largo Tironi, verranno eliminati i parcheggi a pagamento su strisce blu presenti lungo il tratto interessato.

Su via San Giorgio sarà mantenuta la viabilità ordinaria in entrambe le direzioni di marcia, mentre il tratto di via Baschenis che si immette su via San Giorgio sarà ridotto ad una sola corsia

Leggi anche

In prossimità dell’incrocio, su via Baschenis, si procederà alla parziale demolizione dell’aiuola spartitraffico attualmente presente, operazione necessaria per eseguire i tagli stradali propedeutici alla posa dei nuovi impianti semaforici. «Tali interventi rappresentano una fase fondamentale delle opere preparatorie all’attivazione del sistema e-Brt, destinato a migliorare la mobilità sostenibile tra Bergamo, Dalmine e Verdellino» spiegano da Atb.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Dalmine
Verdellino
politica
politica interna
Aree Urbane
Economia, affari e finanza
Costruzioni, Proprietà
Grandi Opere