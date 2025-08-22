Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 22 Agosto 2025
Bergamo, il cantiere dell’e-Brt si sposta all’altezza di via Baschenis
LAVORI. Avanza la cantierizzazione per la realizzazione dell’e-Brt su via San Giorgio: da lunedì 25 agosto i lavori si spostano all’altezza dell’incrocio con via Baschenis.
Bergamo
A partire da lunedì 25 agosto, la cantierizzazione interesserà l’area adiacente all’incrocio tra le due vie. Su via San Giorgio sarà mantenuta la viabilità ordinaria in entrambe le direzioni di marcia, mentre il tratto di via Baschenis che si immette su via San Giorgio sarà ridotto ad una sola corsia. Per consentire il mantenimento del doppio senso di marcia con due corsie su via San Giorgio, in direzione Largo Tironi, verranno eliminati i parcheggi a pagamento su strisce blu presenti lungo il tratto interessato.
In prossimità dell’incrocio, su via Baschenis, si procederà alla parziale demolizione dell’aiuola spartitraffico attualmente presente, operazione necessaria per eseguire i tagli stradali propedeutici alla posa dei nuovi impianti semaforici. «Tali interventi rappresentano una fase fondamentale delle opere preparatorie all’attivazione del sistema e-Brt, destinato a migliorare la mobilità sostenibile tra Bergamo, Dalmine e Verdellino» spiegano da Atb.
