Bergamo, Via Moroni: con la rotonda il traffico torna a scorrere

L’apertura della rotatoria

La nuova viabilità

L’inaugurazione della nuova rotonda porta la circolazione su via della Grumellina alla configurazione precedente, con la possibilità –provenendo dalla superstrada – di svoltare nuovamente a destra in via Moroni verso il centro della città, a sinistra verso Dalmine oppure proseguire dritto su via Sant’Ambrogio. Via Tiepolo – dopo un lungo periodo di senso unico verso via Moroni – è tornata a doppio senso di marcia e dal suo incrocio si può svoltare a destra verso Bergamo oppure continuare dritti lungo via Promessi Sposi. Per i veicoli provenienti da quest’ultima via è previsto l’obbligo di svolta a destra sulla 525. Per raggiungere il centro di Bergamo dovranno percorrere l«anello» che passa per via Grumellina e Tiepolo, immettendosi infine nuovamente in via Moroni.