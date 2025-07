Bus elettrico Bergamo-Dalmine: nuova rotatoria in via Moroni e ripristino della viabilità

Dal 1° agosto sarà attiva la nuova rotatoria all’altezza di via Promessi Sposi, lungo via Moroni. Un intervento strategico che consente di ripristinare la viabilità originale in uno snodo chiave per la mobilità tra Bergamo e Dalmine.

Via Grumellina riapre

Via della Grumellina torna percorribile in entrambe le direzioni: sarà possibile svoltare su via Moroni (nord e sud) o proseguire su via Sant’Ambrogio. Anche via Tiepolo torna a doppio senso di marcia.

Un rendering della linea di autobus elettrici a corsia preferenziale che collegherà Bergamo-Dalmine e Verdellino

Novità per la Linea 5 e la sicurezza

Sulla nuova rotatoria saranno installati semafori lampeggianti a chiamata per consentire la svolta degli autobus della Linea 5. I veicoli in uscita da via Promessi Sposi potranno svoltare solo a destra, immettendosi poi su via della Grumellina per proseguire verso Bergamo.

Interventi anche su SP e Largo Tironi

Dal 28 luglio è attivo un senso unico alternato lungo la strada provinciale tra via per Lallio e Dalmine, per circa 75 metri, regolato da un semaforo. Completati i lavori tra via Campi Spini e via Roggia Colleonesca: è stato ripristinato il doppio senso di marcia e rimosso il senso unico alternato.

Avanza la futura rotatoria di Largo Tironi