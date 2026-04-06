Pasquetta, Città Alta presa d’assalto: Parking Fara esaurito e viabilità in tilt-Foto/Video
LA GIORNATA DI FESTA. Con la splendida giornata tantissima gente si è riversata in Città Alta già dalla mattina di lunedì 6 aprile.
Bergamo
Giornata splendida di sole per la giornata di Pasquetta 2026 e moltissimi bergamaschi che hanno voluto passarla fuori casa. A partire da Città Alta, presa letteralmente d’assalto da migliaia di persone.
Già dalla mattina si sono formate code alla funicolare e poi quando si è riempito il Parking, anche su via Fara, si è completamente boccata, fino a Porta Sant’Agostino.
Un afflusso tale da fare andare in tilt la viabilità d’accesso a Città Alta.
In tanti hanno sfruttato il sole e lo stupendo prato della Fara per il classico pic-nic fuori porta. Quasi impossibile anche camminare sulla Corsarola.
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Città Alta presa d’assalto a Pasquetta
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