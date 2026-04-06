Pasquetta, Città Alta presa d’assalto: Parking Fara esaurito e viabilità in tilt-Foto/Video

Giornata splendida di sole per la giornata di Pasquetta 2026 e moltissimi bergamaschi che hanno voluto passarla fuori casa. A partire da Città Alta, presa letteralmente d’assalto da migliaia di persone .

Già dalla mattina si sono formate code alla funicolare e poi quando si è riempito il Parking, anche su via Fara, si è completamente boccata, fino a Porta Sant’Agostino.