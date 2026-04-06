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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 06 Aprile 2026

Pasquetta, Città Alta presa d’assalto: Parking Fara esaurito e viabilità in tilt-Foto/Video

LA GIORNATA DI FESTA. Con la splendida giornata tantissima gente si è riversata in Città Alta già dalla mattina di lunedì 6 aprile.

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Pasquetta, Città Alta presa d’assalto: Parking Fara esaurito e viabilità in tilt-Foto/Video
L’ingresso al Parking Fara completamente bloccato nella mattina di Pasquetta. Città Alta presa d’assalto
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Giornata splendida di sole per la giornata di Pasquetta 2026 e moltissimi bergamaschi che hanno voluto passarla fuori casa. A partire da Città Alta, presa letteralmente d’assalto da migliaia di persone.

Già dalla mattina si sono formate code alla funicolare e poi quando si è riempito il Parking, anche su via Fara, si è completamente boccata, fino a Porta Sant’Agostino.

Un afflusso tale da fare andare in tilt la viabilità d’accesso a Città Alta.

In tanti hanno sfruttato il sole e lo stupendo prato della Fara per il classico pic-nic fuori porta. Quasi impossibile anche camminare sulla Corsarola.

Guarda le foto.

Città Alta presa d’assalto a Pasquetta

Bedolis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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