A Pasquetta con le Vie del Sacro: un percorso tra arte, storia e danza

In Cattedrale alle 15 Giovanni Soldani interpreta il suo monologo «Punto e virgola». Il testo si ispira a un pensiero dello stesso Bernareggi – «Non tutto rinserrare, ma tutto aprire bisogna; non occultare, ma mettere in chiara luce; perché Dio ha voluto che nel mondo ci fossero le cose belle» – da cui nasce la sua opera di tutela e valorizzazione dell’arte e la creazione della collezione diocesana, cuore del nuovo Museo.

Il Tempietto di Santa Croce, dalle 15,30 alle 18, si anima con Lux Vivens, concerto per soprano e campane di cristallo di rocca, dedicato alle antifone e ai responsori composti dalla monaca benedettina tedesca Hildegard von Bingen, figura emblematica del Medioevo europeo, mistica, teologa e venerata come «Dottore della Chiesa». La voce è del soprano Patrizia Maranesi, soprano con Giuseppe Olivini alle campane di cristallo. È una performance da 20 minuti per massimo 25 persone.

Sempre Giovanni Soldani sarà protagonista di «La Creazione ovvero un Dio che ama». La narrazione si concentra sul secondo capitolo del libro di Genesi: quello in cui uomo e donna sono chiamati a essere corresponsabili del mondo, ma anche quello della tentazione, dal finale noto eppure capace di sorprendere con uno sguardo nuovo. Il monologo risuona nel Battistero della Cattedrale, luogo simbolico di nascita e rinascita battesimale. Il Cortile della Domus Magna, dalle 15.30 alle 18 ospiterà una performance di danza aerea e arte circense a cura di Spazio Circo Bergamo.

Il cammino tematico della 4a edizione di Pasquetta sulle Vie del Sacro, inizierà invece alle ore 14,30 al Museo Bernareggi in piazza Duomo, e condurrà alla scoperta delle figure episcopali che hanno segnato la storia di Bergamo. Dai santi fondatori Narno e Viatore, raffigurati nell’Aula Picta, fino ai protagonisti dell’età moderna come Giovanni Barozzi, che avviò il cantiere della nuova Cattedrale, Gregorio Barbarigo, riformatore della Chiesa nel Seicento, e Adriano Bernareggi, cui si deve la nascita della collezione oggi cuore del nuovo Museo Diocesano. Nomi e vicende di uomini di fede che hanno guidato la Chiesa di Bergamo nel corso dei secoli. «Pasquetta sulle Vie del Sacro sta diventando una tradizione per la città: una proposta culturale che offre un modo nuovo di fare esperienza del patrimonio culturale, mettendo al centro la curiosità delle persone, le storie dei luoghi e l’esperienza condivisa», sottolinea Giovanni Berera, responsabile del progetto. Il biglietto comprende l’accesso alle tre sedi del Museo Bernareggi e la partecipazione ad almeno due eventi speciali in programma nel pomeriggio. Il biglietto consente l’ingresso al Museo Bernareggi anche mercoledì 8 aprile.

Come partecipare