«Pelli di Foca, il gioco per conoscere la montagna»

«La partita simula una gita in montagna verso un rifugio, fra strategia e imprevisti: chi arriva per primo in cima vince - hanno spiegato gli ideatori -. L’obiettivo è quello di sensibilizzare sulla sicurezza in quota». Frutto di tre anni di progettazione, il gioco è diventato realtà grazie al sostegno di Orobie, mensile del Gruppo Sesaab dedicato alla montagna. «La passione e la competenza di questi quattro ragazzi hanno dato vita a una bellissima idea», ha commentato il presidente del Gruppo Sesaab, Massimo Cincera.