«Pelli di Foca», il gioco da tavolo sullo sci alpinismo

Una gita in montagna con destinazione un rifugio d’alta quota. Simone e Marco Trussardi di sci alpinismo sono appassionati da sempre, e di recente la loro passione l’hanno trasmessa anche a Deborah Federici e Nadia Confalonieri , le loro fidanzate. L’idea d’immaginare escursioni tra i monti senza muoversi dal salotto di casa è nata durante la pandemia, tra una partita e l’altra di qualche gioco di società, altro passatempo prediletto dai 4 giovani bergamaschi. Tre anni dopo i primi esperimenti, giovedì 16 novembre (ore 20,30) al Palamonti , sede del Club Alpino provinciale, presenteranno «Pelli di Foca» , il primo gioco in scatola dedicato allo sci alpinismo.

Strategia e imprevisti

«Un giorno ci siamo chiesti perché non provare a creare un gioco su qualcosa che ci appassiona – racconta Simone Trussardi –. Inizialmente per giocare e divertirci tra di noi, senza pretese. Poi abbiamo capito che poteva diventare un oggetto utile per sensibilizzare su alcuni aspetti legati alla sicurezza in montagna», dice ancora Simone. E così, esperimento dopo esperimento, il progetto ha forma e, grazie al sostegno di Orobie, il mensile del Gruppo Sesaab, è stato realizzato. La partita simula una vera gita sugli sci, dalla scelta dell’itinerario alla valutazione dei rischi legati alle condizioni meteo, fino alle soste ai rifugi intermedi. La strategia consiste anche nella scelta dell’attrezzatura e del passo migliore per affrontare salite, traversi, discese e ghiacciai.