Perde il sentiero alla diga del Gleno: ritrovato in buone condizioni dopo. Era disperso dalla serata di venerdì

L’uomo non era stato in grado di ritrovare la traccia del sentiero: lanciato l’allarme, sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino di diverse stazioni della provincia di Bergamo, con una ventina di soccorritori, che hanno collaborato con carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino della guardia di finanza, anche con droni e unità cinofile. Una volta ritrovato, l’uomo è stato accompagnato all’ambulanza, prima a piedi e poi con un mezzo fuoristrada.