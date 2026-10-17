Perde il sentiero alla diga del Gleno: ritrovato in buone condizioni dopo. Era disperso dalla serata di venerdì
L’OPERAZIONE. In campo soccorso alpino, carabinieri, vigili del fuoco e guardia di finanza.Lettura meno di un minuto.
Vilminore di Scalve
È stato ritrovato in buone condizioni l’uomo disperso nella zona della diga del Gleno dalla serata di venerdì 16 ottobre.
L’uomo non era stato in grado di ritrovare la traccia del sentiero: lanciato l’allarme, sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino di diverse stazioni della provincia di Bergamo, con una ventina di soccorritori, che hanno collaborato con carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino della guardia di finanza, anche con droni e unità cinofile. Una volta ritrovato, l’uomo è stato accompagnato all’ambulanza, prima a piedi e poi con un mezzo fuoristrada.
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