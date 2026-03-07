Piazza Angelini, ecco i carpini. La loggia tornerà a splendere

Il trasporto speciale è stato effettuato venerdì mattina, con i dieci carpini portati in Città Alta, nel cantiere della nuova piazza Angelini, lavori che si chiuderanno nel mese di aprile. Terminato lo smantellamento della pavimentazione per anni solcata dalle auto che lì parcheggiavano fino allo scorso dicembre, l’impresa ingaggiata dal Comune passa ora alla parte relativa al verde. E in corso d’opera, parallelamente all’azione di riordino dei dehors avviata su Piazza Vecchia, Palafrizzoni annuncia la valorizzazione della loggia che sta tra la Corsarola e piazza Angelini, con un intervento di manutenzione degli intonaci (nel tempo anneriti dal via vai di auto) e una revisione del dehors a servizio del ristorante «Al Donizetti», operazione che prevede la rimozione delle fioriere e l’apertura di un varco pedonale che consentirà a tutti (non solo ai fruitori della storica attività) di accedere alla piazza rinnovata.

Via i parcheggi, ecco panchine e aiuole

Ma torniamo al cantiere in corso su piazza Angelini, un intervento avviato lo scorso gennaio che renderà lo spazio pubblico di nuovo pedonale. Un progetto su cui l’amministrazione comunale sta lavorando dalla scorsa estate, con lavori annunciati inizialmente in autunno in una versione «light» dell’intervento che prevedeva la rimozione delle auto (circa 35 stalli) e il posizionamento di alcune «isole» con panchine e aiuole. Mentre i residenti chiedevano soluzioni alternative alla sosta (in parte poi offerte dal Comune, come lo sconto per l’abbonamento al «Parking Fara» e lo spostamento dei pass degli operatori commerciali lungo le Mura), la Giunta Carnevali ha messo punto un progetto più «strutturato», con la messa a dimora a terra degli alberi (invece delle fioriere), il rifacimento dell’acciottolato e sedute «incassate» nel terreno.

Gli alberi già arrivati

Con l’arrivo dei carpini, si inizia a intravedere il nuovo volto «green» di piazza Angelini: «Sono stati selezionati in un vivaio di Canneto sull’Oglio insieme alla collega al Verde Oriana Ruzzini, la varietà è una scelta condivisa con la Soprintendenza – spiega l’assessore alla Rigenerazione urbana Francesco Valesini –. Nei prossimi giorni si procederà alla piantumazione, si tratta di esemplari abbastanza maturi, per un aspetto in linea con la qualità della piazza. I lavori sulla parte archeologica sono stati completati. Messi a dimora gli alberi, si passerà alla posa dei blocchi e delle lastre dove saranno collocate le panchine, poi la posa dell’acciottolato».

La riqualificazione della loggia