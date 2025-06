Piscine Italcementi, l’ultima bracciata: «Ora si rispettino i tempi»

«Il mondo del nuoto a Bergamo con l’Italcementi è cambiato. C’è un mondo prima e un mondo dopo l’Italcementi» dice Edoardo Scaburri, 73 anni e «veterano» dell’impianto sportivo di via Statuto, dove è stato atleta, allenatore di pallanuoto nella vecchia squadra della Rari Nantes e poi presidente della pallanuoto sotto la Bergamo Nuoto. C’è un prima e un dopo le piscine dice, e probabilmente ci sarà anche un «in mezzo». Un tempo sospeso, di circa 2 anni a partire da domenica primo giugno, durante il quale lo storico impianto sarà chiuso all’utenza per la grande ristrutturazione. E così sabato 31 maggio, nell’ultimo giorno d’apertura, in tanti hanno deciso di approfittarne per venire a tirare le ultime bracciate non senza emozioni: tristezza, sì, ma anche speranza per una pronta ed efficiente riqualificazione dell’impianto.

Ma intanto resta un vuoto, con la città che perde il suo unico impianto natatorio pubblico. Un’assenza pesante - per quanto in parte colmata dalle convenzioni stipulate dal Comune con le piscine di Seriate e Stezzano, e dalla messa a disposizione delle piscine dell’Accademia della Guardia di Finanza e del Seminario di Città Alta (quest’ultima dal 6 settembre) - non solo per gli agonisti, ma pure per tutti i cittadini che alle piscine sono cresciuti e a cui sono legati da ricordi affezionati. «Il ricordo più bello che ho è quando dopo tanti anni sono riuscita a fare lo stile libero. Prima non mi veniva, non riuscivo ad alternare le braccia. Ora lo so fare ed è il mio stile preferito» racconta la piccola Alice, che insieme alla sorellina Giada ha iniziato la sua avventura con il nuoto a partire dal corso baby, accompagnate dal papà Danilo Matera. «Ci piace venire all’Italcementi e ci siamo affezionati» aggiunge papà Danilo, che in mancanza della struttura non rinuncerà comunque a far fare nuoto alle figlie. «Non abbiamo ancora deciso dove portarle ma sicuramente continueranno. Il nuoto per loro è fondamentale».

L’ultimo giorno di attività della piscina, sabato 31 maggio

(Foto di Bedolis)

Italcementi, una «casa» per grandi e piccoli

La soddisfazione più grande è quella di apprendere, di scoprire sé stessi e il proprio corpo, superare i propri limiti. È stato così per Alice, e lo stesso per Silvio Vismara, cresciuto in città e oggi papà di Lorenzo, 2 anni e mezzo e pronto a iniziare la lezione in acqua. «Ho imparato qui a nuotare, venivo in piscina con le scuole elementari di Monterosso, e poi ogni mercoledì e venerdì con il Cre fin quando, crescendo, ho fatto qui il corso di sub» dice Silvio, che seppur dispiaciuto per la chiusura non ha dubbi: «È un impianto che ha bisogno di interventi».

Gerardo Ferrari

(Foto di Bedolis) Stefano Marziali

(Foto di Bedolis) Margherita Cuccinello

(Foto di Bedolis)

Sono tanti i genitori che, in occasione dell’ultimo giorno d’apertura, hanno portato i bimbi in vasca, come Stefano Marziali. «È il terzo anno che veniamo qui. Per i primi due ho accompagnato le mie figlie, poi l’ultimo anno l’ho fatto anch’io in vasca. Ero stufo di stare a guardare» commenta Stefano, per il quale oltre alla comodità, essendo residente a Bergamo, l’aspetto che più mancherà dell’Italcementi è la condivisione. «Era uno spazio di socializzazione. I bambini avevano creato un loro giro di amicizie, e lo stesso è successo tra noi genitori. In altri spazi timbri il cartellino, l’Italcementi invece ha una forte capacità aggregativa» sottolinea. Anche Paolo Fasani da 6 mesi porta la figlia, Sveva, di 2 anni e mezzo, al corso di nuoto, ma da residente a Bergamo è un frequentatore di lunga data dell’Italcementi. «Ricordo soprattutto, da ragazzino, i sabati pomeriggio a fare il bagno nella parte esterna per rinfrescarsi dall’arsura - spiega Paolo -. Abbiamo saputo della chiusura e ci dispiace, anche perché ora la città è scoperta. Per noi che abitiamo in via Locatelli era comoda, e due anni senza non sono pochi. Ora pensiamo di andare a Seriate per dare alle bimbe continuità. Ma siamo un po’ perplessi - prosegue Paolo -, ci chiediamo se i tempi verranno rispettati. Per il resto - chiosa - all’Italcementi è tutto bellissimo».

Silvio Vismara

(Foto di Bedolis) Paolo Fasani con la figlia Sveva

(Foto di Bedolis) Danilo Matera con Giada e Alice

(Foto di Bedolis)

«Tanta nostalgia, un po’ di cuore è rimasto qui»