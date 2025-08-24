Popolazione in Bergamasca, nella Bassa i «motori» della crescita

I grandi Comuni diventeranno ancora più grandi. Quelli più piccoli, invece, si restringeranno ulteriormente. La Bergamasca del futuro potrebbe avere questa fisionomia : con alcuni centri urbani a far da calamita di nuovi cittadini, specie nella pianura e alle porte del capoluogo, e con le valli ancora più «svuotate» di oggi.

Le previsioni demografiche

È quanto si scorge in filigrana alle nuove previsioni demografiche dell’Istat, che entrano in profondità sino al dettaglio comunale partendo dai dati reali degli ultimi anni e ipotizzando l’evoluzione futura di qui a un quarto di secolo, sulla base di modelli matematici che combinano i trend di natalità, mortalità, immigrazione (sia da altre province sia dall’estero) ed emigrazione.