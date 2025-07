Presidente del Tribunale: c’è un solo nome: Vito Di Vita

Chi è Vito de Vita

Vito Di Vita

Tornando a Bergamo, manca quindi il sì del plenum ma la corsa è tutta in discesa per Di Vita. Dopo il diploma al Liceo Scientifico Amaldi di Alzano, nel 1984 si è laureato in Giurisprudenza alla Statale di Milano, nel 1991 ha vinto il concorso in magistratura e ha iniziato la sua carriera proprio a Bergamo il 16 ottobre 1992. Fino al 1995 è stato giudice del dibattimento penale, componente del tribunale del Riesame e giudice a latere della Corte d’Assise. Dal 1995 al 1999 è stato coordinatore della sezione Gip-gup e fino al 2007 ha lavorato come gup. Si è occupato tra l’altro dell’omicidio di Laura Bigoni, uccisa nel 1993 a Clusone e nel solo anno 2006 di ben sei casi di omicidio. Nel 2007 Di Vita è tornato al dibattimento penale come giudice e presidente prima di Collegio (dal 2009) e poi, dal 2011, presidente del collegio del Riesame delle misure cautelari reali e delle Misure di prevenzione. Tra i casi di cui si è occupato, la vicenda per inquinamento ambientale legata a Brebemi, la frode in pubbliche forniture sul parcheggio della Fara, il caso di Benvenuto Morandi. Nell’ottobre 2017 è stato nominato presidente della sezione Gip–gup. Più di recente, come gip è stato impegnato sul duplice omicidio di Luca Carissimi e Matteo Ferrari, speronati sullo scooter dopo una lite in discoteca, e sull’indagine Covid. Dal 2020 è presidente vicario del Tribunale.