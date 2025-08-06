Principio d’incendio della canna fumaria di un ristorante in centro a Bergamo

Apprensione nel pomeriggio di mercoledì 6 agosto in via Zambonate, in centro a Bergamo, a due passi da piazza Pontida, per un principio d’incendio della canna fumaria di un ristorante della zona. Sul posto ben quattro squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco, che hanno attirato l’attenzione di passanti e turisti.

Allarme rientrato

Nonostante un forte odore di bruciato, il sopralluogo effettuato - anche attraverso alcuni tombini - non ha portato alla segnalazione di guasti o altre criticità. Solo qualche disagio nella zona: gli agenti della polizia locale sono intervenuti per regolare il traffico e coordinare lo spostamento temporaneo, di qualche decina di metri, delle fermate dei bus Atb.