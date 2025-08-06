Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 06 Agosto 2025

Principio d’incendio della canna fumaria di un ristorante in centro a Bergamo

IN CITTÀ. L’allarme è poi rientrato: il sopralluogo non ha portato alla segnalazione di guasti o altre criticità.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’operazione dei vigili del fuoco in via Zambonate
L’operazione dei vigili del fuoco in via Zambonate

Bergamo

Apprensione nel pomeriggio di mercoledì 6 agosto in via Zambonate, in centro a Bergamo, a due passi da piazza Pontida, per un principio d’incendio della canna fumaria di un ristorante della zona. Sul posto ben quattro squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco, che hanno attirato l’attenzione di passanti e turisti.

Verifiche anche nei tombini
Verifiche anche nei tombini
Sul posto anche la polizia locale
Sul posto anche la polizia locale

Allarme rientrato

Nonostante un forte odore di bruciato, il sopralluogo effettuato - anche attraverso alcuni tombini - non ha portato alla segnalazione di guasti o altre criticità. Solo qualche disagio nella zona: gli agenti della polizia locale sono intervenuti per regolare il traffico e coordinare lo spostamento temporaneo, di qualche decina di metri, delle fermate dei bus Atb.

Sul tetto dell’edificio
Sul tetto dell’edificio
I mezzi in via Zambonate
I mezzi in via Zambonate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Disastri, Incidenti
Economia, affari e finanza
Costruzioni, Proprietà
politica
governo
Sicurezza Cittadini
Polizia di Stato