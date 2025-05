Raddoppio ferroviario, cambia la viabilità in via dei Caniana a Bergamo

Proseguono i lavori per il raddoppio ferroviario tra Bergamo e Ponte San Pietro. Da lunedì 26 maggio, in via dei Caniana inizierà lo spostamento dei sottoservizi, necessario all’adeguamento del ponte.

Le modifiche alla viabilità

I lavori avranno una durata di trenta giorni circa e comporteranno le seguenti modifiche alla viabilità, comunicate dal Comune di Bergamo: dalle 9 del 26 maggio alle 19 del 30 giugno, in via dei Caniana, nel tratto compreso tra i civici 2B e 4C, verrà istituito un divieto di sosta permanente ambo i lati. La carreggiata in direzione di via dei Caniana resterà chiusa con deviazione del traffico sulla carreggiata non interessata dai lavori, tramite la realizzazione di una corsia per ogni senso di marcia. Il limite di velocità sarà di 30 chilometri all’ora.