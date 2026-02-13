Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 13 Febbraio 2026

Rapinano gli AirPods a un minorenne, geolocalizati e fermati due coetanei

IN STAZIONE. Rapina aggravata a Bergamo: individuati i colpevoli grazie al gps.

Agenti della Polizia di Stato in stazione a Bergamo durante un controllo
Agenti della Polizia di Stato in stazione a Bergamo durante un controllo

Bergamo

Gli agenti della polizia di Stato hanno risolto un caso di rapina ai danni di un minorenne. Il giovane, all’uscita da scuola, è stato avvicinato da due coetanei che, sotto minaccia, lo hanno costretto a consegnare le sue cuffie AirPods.

Le ricerche sono state rapide: uno dei due rapinatori è stato rintracciato grazie alla collaborazione del padre della vittima e trovato in possesso di un coltello. L’altro giovane è stato individuato grazie alla geolocalizzazione delle AirPods, che ha segnalato il suo spostamento verso Nembro. Intercettato a bordo di un convoglio della Teb, il ragazzo è stato trovato con le cuffie rubate.

Entrambi i minorenni, di 14 e 12 anni, sono stati denunciati per rapina aggravata in concorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Nembro
Rapina
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Polizia di Stato