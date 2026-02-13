Rapinano gli AirPods a un minorenne, geolocalizati e fermati due coetanei

Gli agenti della polizia di Stato hanno risolto un caso di rapina ai danni di un minorenne . Il giovane, all’uscita da scuola, è stato avvicinato da due coetanei che, sotto minaccia , lo hanno costretto a consegnare le sue cuffie AirPods .

Le ricerche sono state rapide: uno dei due rapinatori è stato rintracciato grazie alla collaborazione del padre della vittima e trovato in possesso di un coltello. L’altro giovane è stato individuato grazie alla geolocalizzazione delle AirPods, che ha segnalato il suo spostamento verso Nembro. Intercettato a bordo di un convoglio della Teb, il ragazzo è stato trovato con le cuffie rubate.