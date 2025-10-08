Rapine con maschere da anziani: due arresti

IL CASO. Indossavano travestimenti e minacciavano con taglierini. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno svelato il doppio colpo tra Scanzorosciate e Valeggio sul Mincio, nel Veronese.

Travestiti da anziani, armati di taglierini e pronti a fuggire su auto rubate da incendiare subito dopo. È il copione di due rapine messe a segno tra aprile e maggio 2025 tra Bergamo e il Veneto, ora ricostruite nei dettagli dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Bergamo, che nella mattinata del 4 ottobre hanno arrestato un 49enne di Telgate e un 66enne originario di Palazzolo sull’Oglio, residente in Romania.

La rapina di Scanzorosciate

Le indagini erano partite dal colpo del 17 aprile 2025 alla filiale della Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio di Scanzorosciate. Quel giorno, due uomini travisati con maschere realistiche raffiguranti volti di anziani avevano fatto irruzione armati di taglierini, costringendo il personale a consegnare il denaro in cassa. Dopo il colpo erano fuggiti a bordo di una Fiat Panda rubata, ritrovata poco dopo incendiata in via Enrico Fermi.

Una delle maschere usate nelle rapine Da quell’episodio è scattata un’attività investigativa minuziosa, condotta con metodi tradizionali – analisi di immagini di videosorveglianza, pedinamenti e appostamenti – e supportata da intercettazioni telefoniche e ambientali. Un lavoro complesso che ha consentito di seguire i movimenti dei sospettati e collegarli a un secondo episodio analogo avvenuto poche settimane dopo in Veneto.

Il colpo mancato a Valeggio sul Mincio

Il 13 maggio 2025, i due uomini hanno tentato una nuova rapina alla filiale Monte dei Paschi di Siena di Valeggio sul Mincio, con lo stesso modus operandi: maschere da anziani e taglierini. Non riuscendo ad aprire le casseforti, si sono dati alla fuga a bordo di una Lancia Y rubata, trovata poco dopo dai carabinieri. L’interno dell’auto era già cosparso di liquido infiammabile, pronta per essere data alle fiamme, ma l’intervento dei militari ne ha evitato la distruzione.

Individuati a Sirmione

Nello stesso pomeriggio, a Sirmione, i carabinieri di Bergamo hanno rintracciato i due sospettati e sequestrato maschere, indumenti e taglierini usati per il travestimento. Mancando la flagranza, i due erano stati denunciati a piede libero.

Gli arresti e la nuova ordinanza

Per il tentativo di rapina di Valeggio, il 27 maggio 2025 era già stata emessa dal gip di Verona un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita a Trezzo sull’Adda, nel Milanese: i due erano stati associati al carcere di Bergamo.