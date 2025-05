Record di pioggia del 2025 nelle ultime 24 ore. In arrivo sole e temperature in risalita

Val Seriana, hinterland e Isola

Intanto quella di ieri è stata una giornata caratterizzata da abbondanti piogge. Il record è stato registrato dalla s tazione online del centro Meteo Lombardo del Monte Cornagera, in Val Seriana, ben 109 millimetri (dove un millimetro di pioggia corrisponde a un litro d’acqua su un metro quadro di superficie). Ma ha piovuto parecchio un po’ ovunque, con le precipitazioni più intense che si sono concentrate nella mattinata, per andare via via attenuandosi nel corso del pomeriggio e cessare in serata. Val Seriana, hinterland e Isola le zone maggiormente colpite con una media tra i 70 e gli 80 mm di acqua scesa. Mai quest’anno aveva piovuto così tanto. Eppure di pioggia ne è già caduta. Eccome.

I dati a confronto

Le temperature di maggio

«Anche le temperature sono state lontane da quelle a cui il mese di maggio negli ultimi anni ci aveva abituati – continua il meteorologo –. Non abbiamo assistito a una partenza sprint dell’estate, ma le temperature sono state in linea con le medie del periodo. È stato sicuramente un maggio fresco». Ieri in bergamasca non si sono superati i 17 gradi, fatta eccezione per la Bassa, al di sopra un po’ ovunque e dove si sono raggiunti anche 18,5 gradi a Fontanella e 18,2 a Geromina di Treviglio. Temperature in progressiva diminuzione salendo invece di altitudine. Il valore più basso al Rifugio Passo San Marco 2000 dove la massima si è fermata a 6,1 gradi, ma anche 6,4 al Rifugio Curò di Valbondione, a 1914 metri di altitudine, e al Rifugio Capanna 2000 all’Alpe Area. Ma da oggi i valori si alzano e potranno raggiungere anche i 22/23 gradi, restando comunque sotto la media del periodo che a fine maggio è di 13/14 gradi per le minime e 23/24 per le massime.