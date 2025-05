Forti piogge sulla Bergamasca, allagamenti e alberi caduti - video

Allagamenti senza turbative particolari sul territorio, si segnala però a Bergamo la Circonvallazione allagata, nel tratto all’altezza di Colognola.

A Nembro, in zona Cupola, sul confine con il territorio di Albino: acqua, proveniente dal versante, ha invaso parte della carreggiata lungo la strada provinciale 35 a partire dalla tarda mattinata. In Valle Seriana invece, lungo la statale 671, si viaggia abbastanza regolarmente: piccoli allagamenti in alcuni tratti e qualche buca creatasi in seguito alla pioggia.

A Bergamo, in piazzale Goisis, davanti alla curva sud del Gewiss Stadium, un tombino è saltato per l’eccessivo flusso di acqua Allagamenti più importanti alla galleria del Dosso di Albino, soprattutto all’ingresso da Albino verso Clusone.

In mattinata un’auto è rimasta bloccata a Treviolo, nel sottopasso della statale 470 allagato. Per rimuoverla sono intervenuti i vigili del fuoco. Interventi anche a Parre e a Serina per due alberi caduti. A Bergamo, in piazzale Goisis, davanti alla curva sud del Gewiss Stadium, un tombino è saltato per l’eccessivo flusso di acqua.

Si monitora la situazione a Mozzo: «E in caso di necessità non si esclude la chiusura dell’accesso a via Pascolo dei Tedeschi - scrive il Comune -. Al momento non si rilevano particolari criticità fatto salva la parte alta di via Pascolo dei Tedeschi dove l’assenza dello storico fosso sul lato Valbrembo genera un anomalo sovraccarico nell’apporto d’acqua nel fosso Riolo sul lato Mozzo».

Pioggia per tutto il giorno

Giovedì 22 maggio il maltempo persisterà per tutta la giornata con piogge intense e temperature poco primaverili. In atto un’allerta arancione per temporali fino alla mezzanotte, segnalata dal Servizio Meteorologico .