Reputazione delle città, Bergamo spicca per sicurezza ma non per cibo e cordialità

Bergamo è tra le città italiane preferite per sicurezza, servizi e sostenibilità ambientale. Lo certifica la ricerca «L’Italia e la sua reputazione – Le Città», realizzata da Italiadecide in collaborazione con Intesa Sanpaolo e presentata mercoledì 25 giugno a Roma all’Istituto della Enciclopedia italiana Treccani. Nella ricerca condotta con Makno viene dato ampio spazio ai risultati di una survey web nazionale su un campione di 1.200 cittadini di Bari, Bergamo, Bologna, Genova, Roma, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Verona, con un focus sulle percezioni sociali ed una particolare attenzione alla componente femminile.

Bergamo spicca per sicurezza, servizi e sostenibilità ambientale

«Tra le città risultano preferite quelle di medie dimensioni - si legge nel report -. Bologna rappresenta l’equilibrio ideale tra qualità della vita e reputazione produttiva, seguita da Verona e Bergamo, per sicurezza, servizi e sostenibilità ambientale. Milano primeggia per lavoro, cultura e tecnologia, ma è percepita come la più cara economicamente e meno vivibile. Reputazione più fragile, invece, per Palermo, Napoli e Roma che soffrono per le percezioni negative legate a sicurezza, trasporti e servizi pubblici, nonostante punteggi elevati in relazioni sociali, accoglienza e cultura». Al primo posto, con un valore di quasi 7 su 10, c’è Bologna.

Mentre, evidenzia lo studio, «altre città medie come Bergamo e Genova occupano posizioni significative, sempre fondate sulla combinazione equilibrata di più fattori». Il valore di Bergamo, stando al parere dei cittadini, è di 6.06: i giudizi positivi sono soprattutto per sicurezza (51,3%), pulizia (51,2%), spazi verdi (38,4%),opportunità di lavoro (36,2%), servizi sanitari (31,8%) e qualità delle scuole (31,4%), mentre sono inferiori quelli su costo della vita (17%), offerta culturale (14,2%), accoglienza e cordialità degli abitanti (10,3%), vivacità sociale (8,8%), food/cucina e ristoranti (7,3%).

Il commento della sindaca: «Città come luoghi vitali e dinamici»

Risultati su cui si sofferma «con soddisfazione» la sindaca Elena Carnevali: «La nostra città emerge tra le realtà di medie dimensioni per reputazione, per opportunità di lavoro, sicurezza, spazi verdi, pulizia, servizi scolastici e sanitari - commenta la sindaca -. Si tratta di aspetti centrali di una città e della sua amministrazione, che confermano come la visione e le scelte portate avanti in questi ultimi anni si stiano rivelando efficaci e coerenti.Questi dati raccontano come Bergamo sia una città capace di offrire equilibrio tra occupazione, servizi, benessere e coesione sociale, dimostrando che anche le città di media dimensione possono essere laboratori avanzati di qualità urbana e innovazione sociale».