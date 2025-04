Riaperta via Broseta, a giugno il progetto di via Paglia

Si chiude così un altro tassello del restyling del centro cittadino, dopo gli interventi, negli anni scorsi , in via Tiraboschi e via Zambonate . Prossima tappa, via Paglia, per cui «il progetto di fattibilità tecnico-economica – spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici Ferruccio Rota – dovrebbe essere pronto a inizio giugno». Dopodiché bisognerà reperire le risorse.

Intanto ieri è stato restituito alla città il primo tratto di via Broseta (tutto a Ztl). Tra piazza Pontida e via Sant’Antonino sono stati posati cubetti di pietra di Luserna grigia, con lo stesso disegno a ventaglio dell’adiacente piazza Pontida. «L’intervento è stato concepito per dare una continuità al borgo San Leonardo e per valorizzare lo storico edificio della chiesa di San Rocco (davanti alla quale è stata realizzata una sorta di sagrato, ndr) – spiega Rota –. Nel contempo siamo interventi anche nella parte bassa di via Sant’Antonino, allargando il marciapiede di 20 centimetri per garantire una più sicurezza all’accesso alla scuola». Marciapiedi rifatti anche da via Sant’Antonino a via Nullo, dove il Comune ha scelto di non mettere i paletti dissuasori ai lati della carreggiata: «Sono stati posizionati – dice ancora l’assessore – solo nel tratto dove la sede stradale si trova alla stessa quota del marciapiede».