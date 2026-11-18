Rifatti gli esterni alla «Don Bosco» alla Malpensata. Nuova area giochi
I LAVORI. Intervento da 70mila euro: riqualificato il cortile, vasche per gli orti didattici. Ruzzini: spazi accoglienti. Marchesi: così più socialità.Lettura 1 min.
C’è un nuovo albero di susine nel giardino della scuola primaria «Don Bosco» di via Furietti, in Malpensata a Bergamo, messo a dimora martedì, abbracciato da panchine che potranno essere usate dai bambini per osservare il ciclo di vita dell’albero, da quando spunteranno le prime gemme alla raccolta dei primi frutti.
Ieri la messa a dimora collettiva in vista della Giornata mondiale degli Alberi (il 21 novembre), occasione per presentare i lavori realizzati dal Comune negli spazi esterni della scuola con la riqualificazione del cortile, una nuova area a prato con giochi (un canestro, un gioco di equilibrio e un ponte oscillante) e angolo per la conversazione con due grandi panche semicircolari, tre vasche per gli orti scolastici, nuovi tavoli da pic nic e la sistemazione del muretto perimetrale.
I dettagli dell’intervento
L’intervento da 70mila euro è stato inaugurato ieri: «Il cortile era fortemente ammalorato e i dislivelli nel terreno formavano pozzanghere – spiega l’assessore all’Ambiente Oriana Ruzzini –. Abbiamo approfittato dell’intervento per installare nuovi giochi e un’agorà dove leggere e confrontarsi, per trasformare il giardino e il cortile in spazi accoglienti e a misura di bambini, dove le infrastrutture rappresentano un’opportunità di outdoor education, attività fisica, socializzazione. Molto importante l’area orti, dove gli studenti potranno sperimentare il contatto con la terra e osservare le stagioni».
«Il cortile e il giardino entrano a pieno titolo nella vita quotidiana della scuola – aggiunge l’assessore all’Istruzione Marzia Marchesi –: le attrezzature motorie, gli orti didattici e l’area attrezzata per le lezioni all’aperto permettono agli insegnanti di ampliare l’offerta educativa e valorizzare i momenti di socialità».
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