Ieri la messa a dimora collettiva in vista della Giornata mondiale degli Alberi (il 21 novembre) , occasione per presentare i lavori realizzati dal Comune negli spazi esterni della scuola con la riqualificazione del cortile, una nuova area a prato con giochi (un canestro, un gioco di equilibrio e un ponte oscillante) e angolo per la conversazione con due grandi panche semicircolari, tre vasche per gli orti scolastici, nuovi tavoli da pic nic e la sistemazione del muretto perimetrale.

I dettagli dell’intervento

L’intervento da 70mila euro è stato inaugurato ieri: «Il cortile era fortemente ammalorato e i dislivelli nel terreno formavano pozzanghere – spiega l’assessore all’Ambiente Oriana Ruzzini –. Abbiamo approfittato dell’intervento per installare nuovi giochi e un’agorà dove leggere e confrontarsi, per trasformare il giardino e il cortile in spazi accoglienti e a misura di bambini, dove le infrastrutture rappresentano un’opportunità di outdoor education, attività fisica, socializzazione. Molto importante l’area orti, dove gli studenti potranno sperimentare il contatto con la terra e osservare le stagioni».