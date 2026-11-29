Ryanair cambia le regole per chi vola senza prenotare il posto. La compagnia irlandese ha modificato i tempi dell’assegnazione gratuita dei sedili, spostando molto più avanti il momento in cui i passeggeri scoprono dove dovranno sedersi. Una novità introdotta con il passaggio all’orario invernale alla fine di ottobre (senza comunicazioni ufficiali), che cambia le abitudini di chi è solito effettuare il check-in online con anticipo.

Fino a poche settimane fa, chi non pagava per scegliere il posto riceveva un sedile assegnato casualmente al momento del check-in, che poteva essere effettuato a partire da 24 ore prima della partenza. Da fine ottobre, invece, l’indicazione del posto arriva solo tra le tre e le quattro ore precedenti il decollo. La procedura è automatica e la carta d’imbarco digitale si aggiorna nell’app Ryanair, senza che il passeggero debba effettuare un nuovo accesso.

Le procedure

Attenzione, però: non cambia la possibilità di registrarsi in anticipo. Il check-in online per chi viaggia con un posto assegnato gratuitamente resta disponibile da 72 a due ore prima del volo. Si può quindi completare la procedura anche tre giorni prima della partenza, ma senza conoscere subito il numero del proprio sedile. Per chi invece acquista la scelta del posto, le regole rimangono invariate: il check-in può essere effettuato fino a 60 giorni prima del volo, con la possibilità di selezionare il sedile desiderato.

La modifica, secondo quanto spiegato dalla compagnia, rientra nella facoltà di Ryanair di stabilire quando procedere all’assegnazione gratuita. La decisione sarebbe legata anche alle proteste registrate durante l’estate, quando diversi passeggeri avevano lamentato di non poter più scegliere il posto preferito il giorno della partenza, perché quelli disponibili erano già stati assegnati casualmente nelle 24 ore precedenti.

I rischi

La questione riguarda soprattutto chi viaggia in compagnia. Con l’assegnazione casuale, infatti, non è garantito che adulti e ragazzi inseriti nella stessa prenotazione possano sedersi vicini. Il rischio di ritrovarsi in file o posti differenti resta, anche se ora bisogna attendere ancora di più per conoscere l’esito dell’assegnazione. Ryanair sostiene che chi sceglie di non pagare per il posto accetta proprio questa modalità.

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