Ryanair lancia il piano invernale, 5 nuove rotte su Bergamo: da Madeira a Newcastle

Ryanair ha lanciato martedì 20 settembre un operativo invernale record per le sue 2 basi di Milano (Bergamo-Orio al Serio e Malpensa) con 5 nuove rotte invernali da e per Bergamo , oltre 120 in totale . Dallo scalo di Orio al Serio si volerà a Baden-Baden, Francoforte, Lodz, Madeira e Newcastle . Con 28 aeromobili (investimento di 3 miliardi di dollari) inclusi 12 Boeing «Gamechanger» che trasportano il 4% in più di passeggeri ma consumano il 16% in meno di carburante ed emettono il 40% in meno di rumore, Ryanair spiega che sarà in grado di offrire « più del 20% di posti in più rispetto all’operativo invernale 2019 – si legge in una nota della compagnia aerea – e supporterà oltre 1.100 posti di lavoro nell’aviazione ben retribuiti a Milano».