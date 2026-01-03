Cronaca / Bergamo Città
Saldi al via, caccia allo sconto ma senza code ai negozi - Il decalogo per evitare raggiri
I SALDI. Buona affluenza nella mattinata di sabato 3 gennaio in centro a Bergamo e nei principali centri commerciali. Si attende il pienone nel pomeriggio.
Questa mattina - sabato 3 gennaio - è partita ufficialmente la caccia allo sconto in occasione dei saldi invernali. Negozi e centri commerciali registrano un buon afflusso di acquirenti, anche se rispetto al passato non si vedono più le lunghe code fuori dalle porte degli esercizi commerciali.
Tante le famiglie a passeggio con sacchetti alla mano. Le maggiori presenze sono concentrate nei negozi di abbigliamento e intimo.
Traffico regolare in città, mentre le code hanno caratterizzato la prima parte della giornata verso Oriocenter, anche a causa di un incidente stradale ora risolto .
Dopo la pausa pranzo si prevede un nuovo picco di gente nelle vie dello shopping del capoluogo, così come nei centri commerciali di Orio, Stezzano e Curno.
