Cronaca / Bergamo Città
Sabato 03 Gennaio 2026

Saldi al via, caccia allo sconto ma senza code ai negozi - Il decalogo per evitare raggiri

I SALDI. Buona affluenza nella mattinata di sabato 3 gennaio in centro a Bergamo e nei principali centri commerciali. Si attende il pienone nel pomeriggio.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Negozi di abbigliamento e intimo, buona affluenza a Oriocenter per la prima giornata di saldi
Negozi di abbigliamento e intimo, buona affluenza a Oriocenter per la prima giornata di saldi
(Foto di Colleoni)

Questa mattina - sabato 3 gennaio - è partita ufficialmente la caccia allo sconto in occasione dei saldi invernali. Negozi e centri commerciali registrano un buon afflusso di acquirenti, anche se rispetto al passato non si vedono più le lunghe code fuori dalle porte degli esercizi commerciali.

Tante le famiglie a passeggio con sacchetti alla mano. Le maggiori presenze sono concentrate nei negozi di abbigliamento e intimo.

Traffico regolare in città, mentre le code hanno caratterizzato la prima parte della giornata verso Oriocenter, anche a causa di un incidente stradale ora risolto .

Mattinata di saldi in centro a Bergamo
Mattinata di saldi in centro a Bergamo
(Foto di Colleoni)
Buon afflusso anche a Orio
Buon afflusso anche a Orio

Dopo la pausa pranzo si prevede un nuovo picco di gente nelle vie dello shopping del capoluogo, così come nei centri commerciali di Orio, Stezzano e Curno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Curno
Stezzano
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Mercati, Borse
