Cronaca / Bergamo Città
Sabato 03 Gennaio 2026

Incidente sulla statale per Orio: code verso l’aeroporto e Oriocenter nel primo giorno di saldi

L’INCIDENTE. Dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi, lunghe code però in direzione del centro commerciale.

Redazione Web
Redazione Web
Lunghe code sulla statale per l’aeroporto e il centro commerciale Oriocenter per un incidente stradale
Lunghe code sulla statale per l’aeroporto e il centro commerciale Oriocenter per un incidente stradale
(Foto di Colleoni)

Mattinata difficile per chi si dirige verso l’aeroporto di Orio al Serio e il centro commerciale Oriocenter. Intorno alle 10 di sabato 3 gennaio, un incidente avvenuto lungo la statale in direzione dello scalo e del centro commerciale ha provocato forti rallentamenti e lunghe code. Secondo le prime segnalazioni, la coda inizia già dal casello A4 di Bergamo, con traffico in progressivo aumento e tempi di percorrenza più lunghi del normale per i mezzi in transito.

L’incidente verso Orio al Serio
L’incidente verso Orio al Serio

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la viabilità e ripristinare la circolazione. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sull’eventuale presenza di feriti né sulla dinamica dell’incidente.

Bergamo
Orio al Serio
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Economia, affari e finanza
Trasporti
Tempo libero
Turismo
Meteo
Allerta meteo
