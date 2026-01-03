Cronaca / Bergamo Città
Sabato 03 Gennaio 2026
Incidente sulla statale per Orio: code verso l’aeroporto e Oriocenter nel primo giorno di saldi
L’INCIDENTE. Dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi, lunghe code però in direzione del centro commerciale.
Mattinata difficile per chi si dirige verso l’aeroporto di Orio al Serio e il centro commerciale Oriocenter. Intorno alle 10 di sabato 3 gennaio, un incidente avvenuto lungo la statale in direzione dello scalo e del centro commerciale ha provocato forti rallentamenti e lunghe code. Secondo le prime segnalazioni, la coda inizia già dal casello A4 di Bergamo, con traffico in progressivo aumento e tempi di percorrenza più lunghi del normale per i mezzi in transito.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la viabilità e ripristinare la circolazione. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sull’eventuale presenza di feriti né sulla dinamica dell’incidente.
