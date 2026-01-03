Incidente sulla statale per Orio: code verso l’aeroporto e Oriocenter nel primo giorno di saldi

Mattinata difficile per chi si dirige verso l’aeroporto di Orio al Serio e il centro commerciale Oriocenter. Intorno alle 10 di sabato 3 gennaio, un incidente avvenuto lungo la statale in direzione dello scalo e del centro commerciale ha provocato forti rallentamenti e lunghe code. Secondo le prime segnalazioni, la coda inizia già dal casello A4 di Bergamo, con traffico in progressivo aumento e tempi di percorrenza più lunghi del normale per i mezzi in transito.