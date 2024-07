Saldi al via, primi acquisti scontati a Bergamo e nei centri commerciali - Foto e video

Sabato 6 luglio sono iniziate le svendite di fine stagione che, secondo le stime delle associazioni di categoria, dovrebbero portare nella Bergamasca ad una spesa intorno ai 58 milioni di euro. Le famiglie orobiche spenderanno in media circa 205 euro ciascuna (in calo rispetto ai 232 euro del 2023), in particolare per acquisti dedicati ad abbigliamento e calzature.