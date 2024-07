Scippa donna e per scappare si getta nella roggia Serio: 33enne in gravi condizioni - Foto e video

Tutto per scappare dopo uno scippo. Un uomo di origini nordafricane di 33 anni ha scippato intorno alle 9.15 di domenica 7 luglio una donna di 51 anni in via Radini Tedeschi, a Bergamo: il malvivente è stato inseguito da due passanti che lo hanno bloccato davanti a un muro di circa due metri che chiude la strada. Hanno allertato la polizia, ma l’uomo, per scappare, ha scavalcato il muro e si è gettato nella roggia, con un volo di 5 metri circa.

La corrente lo ha trascinato fino all’altezza di via Berlese dove è stato recuperato privo di sensi dai vigili del fuoco e dagli agenti della polizia che si sono calati nella roggia Serio. Le sue condizioni sono gravi: potrebbe aver avuto un malore o essere stato male a causa del tuffo in acqua.

Le sue condizioni sono apparse subito critiche e l'uomo è stato posto su una lettiga per poi essere sollevato e trasferito in ambulanza in ospedale. Soccorsa anche la donna vittima dello scippo: è stata trasferita in ospedale per essere medicata.