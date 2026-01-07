Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 07 Gennaio 2026

Scuola, via libera del Ministero alle lezioni di latino alle medie

LA DECISIONE. Le nuove Indicazioni riportano al centro la storia occidentale, la «valorizzazione dell’identità nazionale» e la riscoperta dei classici, considerate dal Ministro elementi fondamentali per la formazione degli studenti

Lucia Cappelluzzo
Lucia Cappelluzzo
Collaboratrice

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il latino alle medie è tra le novità delle nuove indicazioni ministeriali
Il latino alle medie è tra le novità delle nuove indicazioni ministeriali

Con la firma del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara diventano ufficiali le nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione (elementari e medie). Il documento, che sostituirà quello in vigore dal 2012, entrerà in applicazione a partire dall’anno scolastico 2026/2027. Un tema che era già stato al centro del dibattito anche a Bergamo all’inizio dello scorso anno e a cui il nostro giornale aveva dato voce con confronti tra docenti e dirigenti scolastici, ma che ora trova una definizione formale.

È prevista un’ora settimanale aggiuntiva, da collocare nelle attività di potenziamento pomeridiane. Il programma comprenderà l’alfabeto latino, i casi, la prima e la seconda declinazione, l’indicativo, l’imperativo e l’uso del vocabolario

Secondo il ministro Valditara, con questo provvedimento «si volta pagina», segnando un cambio di impostazione culturale e didattica. Le nuove indicazioni riportano al centro la storia occidentale, la «valorizzazione dell’identità nazionale» e la riscoperta dei classici, considerate dal Ministro elementi fondamentali per la formazione degli studenti. Tra le novità più rilevanti c’è l’introduzione dello studio del latino nella scuola secondaria di primo grado. L’insegnamento sarà facoltativo, previsto in seconda e terza media, e affidato al docente di italiano abilitato anche per il latino. È prevista un’ora settimanale aggiuntiva, da collocare nelle attività di potenziamento pomeridiane. Il programma comprenderà l’alfabeto latino, i casi, la prima e la seconda declinazione, l’indicativo, l’imperativo e l’uso del vocabolario.

L’insegnamento sarà facoltativo, previsto in seconda e terza media, e affidato al docente di italiano abilitato anche per il latino

Le Indicazioni puntano inoltre al rafforzamento dello studio della grammatica e della calligrafia già dalla scuola primaria, con l’obiettivo di evitare «eccessi di spontaneismo» nella scrittura. Torneranno anche la memorizzazione delle poesie e l’esercizio del riassunto. «Ripristiniamo il valore della regola, a partire da quella grammaticale, e del latino», ha spiegato Valditara, sottolineando il legame tra padronanza linguistica e sviluppo del pensiero critico. Sul piano disciplinare, l’insegnamento della storia sarà maggiormente concentrato sulla storia dell’Occidente, per evitare un approccio enciclopedico e favorire la comprensione delle radici culturali e civili del territorio italiano.

Novità anche per matematica e scienze, con programmi ripensati per partire dal reale e stimolare l’interesse degli studenti. Il documento con i nuovi programmi ministeriali dedica infine attenzione a inclusione, competenze digitali, cittadinanza e alla promozione della cultura del rispetto e della lotta contro ogni forma di discriminazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Istruzione
Scuola
università
Politica
politica interna
Scienza, Tecnologia
Scienze umane
Giuseppe Valditara
Ministero dell’Istruzione e del Merito