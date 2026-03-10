Sfilata di Mezza Quaresima: chiusure e modifiche alla viabilità per domenica 15 marzo

Il provvedimento dispone alcune limitazioni e modifiche alla circolazione nelle strade interessate dal passaggio del corteo, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della tradizionale manifestazione, che ogni anno richiama numerosi partecipanti e spettatori.

Le misure riguardano in particolare divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico nelle aree coinvolte dal percorso della sfilata e nelle vie limitrofe del centro. Il Comune invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà posizionata e a programmare per tempo eventuali spostamenti, tenendo conto delle modifiche alla viabilità previste nella giornata di domenica.