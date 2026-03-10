Burger button
Cronaca / Bergamo Città Martedì 10 Marzo 2026

Sfilata di Mezza Quaresima: chiusure e modifiche alla viabilità per domenica 15 marzo

LE MODIFICHE. È stata emessa l’ordinanza con i provvedimenti viabilistici temporanei necessari per consentire lo svolgimento della Sfilata di Mezza Quaresima 2026, in programma domenica 15 marzo lungo le vie del centro cittadino di Bergamo.

Vedi allegato Vedi documenti allegati

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La tradizionale sfilata dei carri di Mezza Quaresima in programma domenica 15 marzo
La tradizionale sfilata dei carri di Mezza Quaresima in programma domenica 15 marzo

Il provvedimento dispone alcune limitazioni e modifiche alla circolazione nelle strade interessate dal passaggio del corteo, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della tradizionale manifestazione, che ogni anno richiama numerosi partecipanti e spettatori.

Leggi anche

Le misure riguardano in particolare divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico nelle aree coinvolte dal percorso della sfilata e nelle vie limitrofe del centro. Il Comune invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà posizionata e a programmare per tempo eventuali spostamenti, tenendo conto delle modifiche alla viabilità previste nella giornata di domenica.

LEGGI QUI TUTTE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

© RIPRODUZIONE RISERVATA

