Sfilata di Mezza Quaresima: chiusure e modifiche alla viabilità per domenica 15 marzo
LE MODIFICHE. È stata emessa l’ordinanza con i provvedimenti viabilistici temporanei necessari per consentire lo svolgimento della Sfilata di Mezza Quaresima 2026, in programma domenica 15 marzo lungo le vie del centro cittadino di Bergamo.
Il provvedimento dispone alcune limitazioni e modifiche alla circolazione nelle strade interessate dal passaggio del corteo, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della tradizionale manifestazione, che ogni anno richiama numerosi partecipanti e spettatori.
Le misure riguardano in particolare divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico nelle aree coinvolte dal percorso della sfilata e nelle vie limitrofe del centro. Il Comune invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà posizionata e a programmare per tempo eventuali spostamenti, tenendo conto delle modifiche alla viabilità previste nella giornata di domenica.
