Sfilata di Mezza Quaresima, oltre 50 carri per le vie del centro
L’EVENTO. Il tradizionale appuntamento è in programma per domenica 15 marzo. Nella serata di sabato 14 il «Rasgamènt de la Ègia»: al rogo «la gestione di Piazzale Alpini».
L’evento di popolo più amato di Bergamo, la Festa di Mezza Quaresima, si prepara a riempire le strade e le piazze della città. Il tradizionale carnevale del Ducato di Piazza Pontida tornerà da giovedì 12 a domenica 15 marzo per un’edizione che anche quest’anno vedrà tante novità. L’appuntamento più atteso è come sempre la grande sfilata di maschere e carri allegorici per la città - al momento sono già 54 i gruppi iscritti - che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 15 marzo (alle 15) con partenza da viale Papa Giovanni XXIII.
Si brucia «la gestione di Piazzale Alpini»
Ma innovativa è anche la scelta del tema del «Rasgamènt de la Ègia»: al rogo, con il consueto spirito goliardico, nella serata di sabato 14 marzo verrà messa «la gestione del Piazzale degli Alpini». Non «un’accusa generica contro qualcuno», ha spiegato nella mattinata di giovedì 5 marzo, il Duca di Piazza Pontida, Mario Morotti, nella presentazione dell’edizione 2026 a Oriocenter, ma un gesto simbolico per «bruciare il problema, portarlo alla luce e ribadire che la questione non può essere ignorata». Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato anche la direttrice del Giopì, Maria Teresa Birolini, il vicesindaco e assessore alla Cultura, Sergio Gandi, e il direttore di Oriocenter, Ruggero Pizzagalli. Il sodalizio di Piazza Pontida, ha ribadito il Duca «Smiciatöt», ha voluto esprimere vicinanza «agli sforzi che l’amministrazione comunale sta mettendo in campo».
Le t-shirt con i modi di dire dialettali
Altra sorpresa di quest’anno, inoltre, è il lancio di una collezione di t-shirt con la stampa di quattro diversi modi di dire del dialetto bergamasco, tra cui «L’è ü quarantòt» e «Fà e desfà l’è töt laurà». Realizzate in collaborazione con la scuola di moda Silv, saranno acquistabili fino a esaurimento scorte nel giorno della sfilata (per chi le acquisterà tutte, la possibilità di comprare un’altra maglia «limited edition»). In caso di pioggia gli eventi del 14-15 marzo slitteranno a sabato e domenica 28 e 29 marzo.
