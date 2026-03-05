Sfilata di Mezza Quaresima, oltre 50 carri per le vie del centro

L’evento di popolo più amato di Bergamo, la Festa di Mezza Quaresima, si prepara a riempire le strade e le piazze della città. Il tradizionale carnevale del Ducato di Piazza Pontida tornerà da giovedì 12 a domenica 15 marzo per un’edizione che anche quest’anno vedrà tante novità. L’appuntamento più atteso è come sempre la grande sfilata di maschere e carri allegorici per la città - al momento sono già 54 i gruppi iscritti - che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 15 marzo (alle 15) con partenza da viale Papa Giovanni XXIII.

La presentazione della festa di Mezza Quaresima a Oriocenter

(Foto di Bedolis)

Si brucia «la gestione di Piazzale Alpini»

Ma innovativa è anche la scelta del tema del «Rasgamènt de la Ègia»: al rogo, con il consueto spirito goliardico, nella serata di sabato 14 marzo verrà messa «la gestione del Piazzale degli Alpini». Non «un’accusa generica contro qualcuno», ha spiegato nella mattinata di giovedì 5 marzo, il Duca di Piazza Pontida, Mario Morotti, nella presentazione dell’edizione 2026 a Oriocenter, ma un gesto simbolico per «bruciare il problema, portarlo alla luce e ribadire che la questione non può essere ignorata». Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato anche la direttrice del Giopì, Maria Teresa Birolini, il vicesindaco e assessore alla Cultura, Sergio Gandi, e il direttore di Oriocenter, Ruggero Pizzagalli. Il sodalizio di Piazza Pontida, ha ribadito il Duca «Smiciatöt», ha voluto esprimere vicinanza «agli sforzi che l’amministrazione comunale sta mettendo in campo».

Le t-shirt con i modi di dire dialettali