Cronaca / Bergamo Città Giovedì 05 Marzo 2026

Sfilata di Mezza Quaresima, oltre 50 carri per le vie del centro

L’EVENTO. Il tradizionale appuntamento è in programma per domenica 15 marzo. Nella serata di sabato 14 il «Rasgamènt de la Ègia»: al rogo «la gestione di Piazzale Alpini».

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania

L’edizione 2025 della sfilata di Mezza Quaresima
L’edizione 2025 della sfilata di Mezza Quaresima

L’evento di popolo più amato di Bergamo, la Festa di Mezza Quaresima, si prepara a riempire le strade e le piazze della città. Il tradizionale carnevale del Ducato di Piazza Pontida tornerà da giovedì 12 a domenica 15 marzo per un’edizione che anche quest’anno vedrà tante novità. L’appuntamento più atteso è come sempre la grande sfilata di maschere e carri allegorici per la città - al momento sono già 54 i gruppi iscritti - che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 15 marzo (alle 15) con partenza da viale Papa Giovanni XXIII.

La presentazione della festa di Mezza Quaresima a Oriocenter
La presentazione della festa di Mezza Quaresima a Oriocenter
(Foto di Bedolis)

Si brucia «la gestione di Piazzale Alpini»

Ma innovativa è anche la scelta del tema del «Rasgamènt de la Ègia»: al rogo, con il consueto spirito goliardico, nella serata di sabato 14 marzo verrà messa «la gestione del Piazzale degli Alpini». Non «un’accusa generica contro qualcuno», ha spiegato nella mattinata di giovedì 5 marzo, il Duca di Piazza Pontida, Mario Morotti, nella presentazione dell’edizione 2026 a Oriocenter, ma un gesto simbolico per «bruciare il problema, portarlo alla luce e ribadire che la questione non può essere ignorata». Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato anche la direttrice del Giopì, Maria Teresa Birolini, il vicesindaco e assessore alla Cultura, Sergio Gandi, e il direttore di Oriocenter, Ruggero Pizzagalli. Il sodalizio di Piazza Pontida, ha ribadito il Duca «Smiciatöt», ha voluto esprimere vicinanza «agli sforzi che l’amministrazione comunale sta mettendo in campo».

Le t-shirt con i modi di dire dialettali

Altra sorpresa di quest’anno, inoltre, è il lancio di una collezione di t-shirt con la stampa di quattro diversi modi di dire del dialetto bergamasco, tra cui «L’è ü quarantòt» e «Fà e desfà l’è töt laurà». Realizzate in collaborazione con la scuola di moda Silv, saranno acquistabili fino a esaurimento scorte nel giorno della sfilata (per chi le acquisterà tutte, la possibilità di comprare un’altra maglia «limited edition»). In caso di pioggia gli eventi del 14-15 marzo slitteranno a sabato e domenica 28 e 29 marzo.

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Feste, Carnevale
Tradizioni
Politica
Enti locali
Sociale
Questioni sociali (generico)
Lorenzo Catania
Mario Morotti
Maria Teresa Birolini
Sergio Gandi
Ruggero Pizzagalli
ducato di piazza pontida
Giopì